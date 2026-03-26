Justo Pérez, bronce mundial do Remo Cedeira: “Os meus fillos din que a boa xenética absorbina eu toda”
O veterano repetiu podio desprazándose a Cartaxena para disputar unha nova proba internacional
Un ano máis vello, pero tamén un ano máis experimentado e a pesar das pedras que este ano tivo para poder preparar unha nova participación, o superavó do remo Justo Pérez volveuno facer. E fíxoo ademais, ao igual que o seu compañeiro Casal, na nova proba do minuto, na que se colgou un bronce –de 65 a 69 anos, onde era o máis maior– que se unen aos ouros das tempadas pasadas
Un terceiro lugar nunha competición que cada ano, como indica o propio remeiro “é máis golosa. Notei unha diferencia abismal no nivel deste ano. O ano pasado estabamos o neozelandés e máis eu moi parellos e despois o resto moi lonxe. Este ano, na final de mil, os cinco primeiros estabamos por debaixo de 3:13”, conta o de Sada. E é que Pérez non quixo poñer todos os ovos na mesma cesta, e con billete para as dúas probas do Mundial –minuto e mil metros–, alá foi. “Non estamos para perder oportunidades”, apuntou, sumando a ese bronce un cuarto lugar no quilómetro con segunda mellor marca persoal incluída neste premio. E todo isto, adestrando no soto da súa casa.
Este ano tivo que competir fóra do Municipal de Cedeira. Fíxoo en Cartaxena, aproveitando a disputa do Nacional de remoérgometro. Como foi esa experiencia de gañar o bronce a domicilio?
Síntome moi confiado con Chema –Hermida, o seu adestrador– e obviamente el tiña que ir cos rapaces ao campionato. Decidín, en vez de facelo na vila, pegarme o tute de máis de mil kilómetros e estar con el. E penso que mereceu a pena.
Cando me ven os contrarios eu creo que os despisto e pensan que son moi malo
Non só cambiou o escenario, se non tamén o formato da proba, competindo no minuto e nos mil...
Si o ano pasado presenteime ao 2.000 e a 500. E este ano había que facer unha especie de semifinais que fixemos na vila. Alí temos o pavillón a nosa disposición, o Concello pórtase moi ben e en Cartaxena íamos de prestado. A proba do minuto coincidía, ás tres e pico da tarde, e nese momento o pavillón estaba pechado. A Federación propúxome remar alí, que nolo abrían e a miña proba era a primeira.
O certo é que foi moi emocionante, porque xa estaba o pavillón case cheo, animándome. Penso que entre Chema e eses ánimos déronme folgos para conseguir o bronce, que tiña moitas dúbidas de podelo facer este ano. E despois tiñamos a proba de mil, ás dez da noite, co pavillón pechado a cal e canto. Tivemos que recorrer ao Náutico de Cartaxena, porque tamén remaba unha rapaza que é boísima e todo foron facilidades para que puidera remar na miña tanda. Estou moi agradecido. A verdade é que era nesta proba –de mil– na que máis esperanzas tiña...
E quedouse rozando o podio
Tiña o cansancio de ter feito antes o minuto. E as probas de clasificación non me saíron nada ben, atopeime fatal ese día, no era o día, e tiña pouca recuperación entre unha e outra. Estivemos barallando de renunciar ao minuto para centrarnos no mil, pero parecíame que estaba perdendo unha oportunidade. E dixen, a ver, tan mal como me saíu na clasificación non me van saír, imposible. Todo o que faga vai ser mellorar, entón dixen, imos apostar por facer as dúas. A estas idades todas as oportunidades que teñas hai que aproveitalas.
Polo menos conseguin o bronce, que as dúas primeiras prazas estaban inalcanzables, porque o primeiro bateu o récord do mundo, na clasificación e na final. E no mil fixen a segunda mellor marca da miña vida, 3:11 –a mellor foi no Nacional, 3:10–, o que pasa que igual ca min, melloraron todos, e quedei a dous segundos do ouro e a un do bronce. Foi unha proba moi competida e estou supercontento polo que conseguimos, porque foi un ano complicado para min.
Mereceu a pena o tute de máis de mil quilómetros para estar con Chema
E iso afectoulle?
Foi moito estrés e foi complicado centrarse nos adestramentos. Non saía tan alegre. E non se pode esquecer que que eu vou para 68 anos, que o tempo pasa e por abaixo está entrando xente máis nova que está moi moi ben preparada. Pero nas finais rendín moi ben e estou contento porque o deixamos todo no ergómetro. E non se pode gañar sempre. Foi un terceiro e un cuarto posto que para min foi unha alegría case tan grande como o ano pasado que gañei dous ouros.
Fala da súa idade, pero con ela ven tamén maior experiencia
Empecei moi tarde a remar e eu teño marxe de mellora nunha cuestión, na técnica, porque son moi bruto remando. Chema está pulindo en min cada ano un defecto, porque teño moitos Pecho os ollos, pernas abertas –ri–.. Un desastre. Eu creo que cando me ven os contrarios despístanse pensando que son moi malo. O que teño é unha xenetica que me permite aplicar moita forza. Entón a pouco que mellores na técnica voume mantendo aí para poder pelexar con esta xente que son auténticos monstros no remo.
Con que proba se queda?
Eu sempre remei mil metros, desde a primeira vez que participei, en Navia que fun bronce, gañeinos todos e sentinme sempre moi cómodo e as marcas que teño son boísimas. O 2.000 empecei a facelo para ir ao Mundial, que non había mil e saiume moi ben. Dicirche que prefiro? Non sabería. Gústame a proba do minuto, é moi explosiva, hai que aplicar moita forza, en plan animal, como son eu. Vas a morrer, sofres un minuto, un minuto interminable, pero cando acabas dis tampouco é tanto, non? Estes días estaba mirando o vídeo ca miña muller e dixo “qué longo é un minuto!”. Pois non sabes o longo que se me fai a min cando estou remando!, dixen.
E que lle dixo a súa familia? Alguén que se anime a remar?
A miña familia está encantada. Dálles igual que quede primeiro, terceiro ou decimonoveno. Superorgullosos. Sintome moi arroupado faga o que faga, saben que o dou todo. Os meus fillos non queren saber nada. Din que a boa xenética absorbina toda eu. E as miñas netas xogan na base do Deportivo, outra fai ximnasia rítmica, o neto atletismo... Fan un pouco de todo até que atopen o que lles guste. En remo de momento non empezaron. Ao soto baixan, pero pouco tempo –ri–.