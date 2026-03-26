Joaquín Montero, de novo na selección española de remo
O deportista local compite nunha cita internacional de beach sprint en Italia
Joaquín Montero regresa á selección española. O do Remo Cedeira forma parte do equipo nacional que comeza hoxe a súa competición no Filippi Lido Trophy Beach Sprint 2026 en Mondello, Palermo. Unhas excelentes novas para o remeiro, que xa sabe o que é competir coa selección española –no olímpico– e que agora abre unha nova etapa nesta modalidade pola que aposta a Federación Española. Montero fará dobrete en Italia, entrando á auga en solo masculino –MC1X– e dobre mixto –MixC2X–.