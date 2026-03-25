Subcampeonato para Ana Sofía Machado y billete para el Campeonato de España alevín

Machado, con su técnico Rubén Justo Cedida

La cantera de la Escuela Justo al Revés de Perlío cuenta, desde hace unas jornadas, con una nueva medallista. Ana Sofía Machado Abreu se hizo con el subcampeonato alevín en la cita disputada en las pistas del Club Cultural Sanxenxo, en una cita correspondiente al Circuito Autonómico HEAD.

Machado, que partía como segunda cabeza de serie, avanzó por la parte baja del cuadro, ganando cuatro encuentros, hasta la final, en la que cedió ante Valeria Alén. Una segunda posición que le da el billete para el próximo Nacional a finales de junio. Previamente, la local acudirá a Braga, a una cita de la Liga Europea júnior.