Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Subcampeonato para Ana Sofía Machado y billete para el Campeonato de España alevín

La tenista de la Escuela Justo al Revés fenesa estará también en Braga en una cita de la Liga Europea júnior

Redacción
25/03/2026 21:47
Machado, con su técnico Rubén Justo
Machado, con su técnico Rubén Justo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La cantera de la Escuela Justo al Revés de Perlío cuenta, desde hace unas jornadas, con una nueva medallista. Ana Sofía Machado Abreu se hizo con el subcampeonato alevín en la cita disputada en las pistas del Club Cultural Sanxenxo, en una cita correspondiente al Circuito Autonómico HEAD. 

Machado, que partía como segunda cabeza de serie, avanzó por la parte baja del cuadro, ganando cuatro encuentros, hasta la final, en la que cedió ante Valeria Alén. Una segunda posición que le da el billete para el próximo Nacional a finales de junio. Previamente, la local acudirá a Braga, a una cita de la Liga Europea júnior.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

López y Tenreiro, con sus diplomas

Pablo López y Mario Tenreiro rozan el cajón en Marín
Redacción
Machado, con su técnico Rubén Justo

Subcampeonato para Ana Sofía Machado y billete para el Campeonato de España alevín
Redacción
Rouco, a la derecha, en el podio de Meis

Primera medalla local en la Copa Galicia de XCO
Redacción
Imagen de la numerosa delegación del Juancho Vázquez

En Lalín también se cocinan las preseas para Juancho Vázquez y Narón O Freixo
Redacción