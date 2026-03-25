Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Primera medalla local en la Copa Galicia de XCO

El naronés José Manuel Rouco, del Cambre, abre el palmarés con un bronce

Redacción
25/03/2026 21:43
Rouco, a la derecha, en el podio de Meis
Rouco, a la derecha, en el podio de Meis
CC Cambre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En la primera de las once competiciones con las que este año contará la Copa Galicia XCO –cross country olímpico– llegaron las primeras alegrías para la comarca. Con gran parte de la delegación local todavía calentando llanta para hacer frente a esta competición autonómica, fue la cantera la que se anotó la primera medalla en este ejercicio. 

El naronés José Manuel Rouco Durán –Club Ciclista Cambre– puso la primera piedra para repetir el éxito logrado el pasado año. El deportista local, que en el ejercicio anterior consiguió la tercera plaza en la general infantil, ahora, con más experiencia sobre la bicicleta, repitió este lugar de bronce en la primera de las carreras del trofeo. En la segunda edición del XCO Armenteira e Punto, Rouco se colgó esta presea, peleando hasta el final con Jorge Martín y Sergio Villaverde –ambos del Porriño– por el cajón. Una tabla infantil en la que su compañero Carlos Aguilar finalizó sexto y Ángel Galdo –Pulpeiros mugardés– undécimo.

Un primer cajón para ir abriendo camino y si bien no se pudo repetir en otras categorías, sí que llegaron en Meis otros “top 10”. Así, el Náutico de Narón, que se estrena esta campaña en estas citas gallegas de ciclismo, tuvo en Carla Hermida a su máxima exponente, con su sexta plaza cadete. Un lugar por detrás, en la séptima, el también cadete Xoel Lourenzo –Esmelle– abrió su participación en la competición autonómica.

Un programa deportivo que este fin de semana recalará en Cuntis, bajo la organización de Xesteiras y en el que volverá a haber un buen número de nombres de la comarca en liza. Una prueba que, cabe recordar, llegará a territorio local la próxima semana, el sábado 4.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

López y Tenreiro, con sus diplomas

Pablo López y Mario Tenreiro rozan el cajón en Marín
Redacción
Machado, con su técnico Rubén Justo

Subcampeonato para Ana Sofía Machado y billete para el Campeonato de España alevín
Redacción
Rouco, a la derecha, en el podio de Meis

Primera medalla local en la Copa Galicia de XCO
Redacción
Imagen de la numerosa delegación del Juancho Vázquez

En Lalín también se cocinan las preseas para Juancho Vázquez y Narón O Freixo
Redacción