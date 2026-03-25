Primera medalla local en la Copa Galicia de XCO

Rouco, a la derecha, en el podio de Meis CC Cambre

En la primera de las once competiciones con las que este año contará la Copa Galicia XCO –cross country olímpico– llegaron las primeras alegrías para la comarca. Con gran parte de la delegación local todavía calentando llanta para hacer frente a esta competición autonómica, fue la cantera la que se anotó la primera medalla en este ejercicio.

El naronés José Manuel Rouco Durán –Club Ciclista Cambre– puso la primera piedra para repetir el éxito logrado el pasado año. El deportista local, que en el ejercicio anterior consiguió la tercera plaza en la general infantil, ahora, con más experiencia sobre la bicicleta, repitió este lugar de bronce en la primera de las carreras del trofeo. En la segunda edición del XCO Armenteira e Punto, Rouco se colgó esta presea, peleando hasta el final con Jorge Martín y Sergio Villaverde –ambos del Porriño– por el cajón. Una tabla infantil en la que su compañero Carlos Aguilar finalizó sexto y Ángel Galdo –Pulpeiros mugardés– undécimo.

Un primer cajón para ir abriendo camino y si bien no se pudo repetir en otras categorías, sí que llegaron en Meis otros “top 10”. Así, el Náutico de Narón, que se estrena esta campaña en estas citas gallegas de ciclismo, tuvo en Carla Hermida a su máxima exponente, con su sexta plaza cadete. Un lugar por detrás, en la séptima, el también cadete Xoel Lourenzo –Esmelle– abrió su participación en la competición autonómica.

Un programa deportivo que este fin de semana recalará en Cuntis, bajo la organización de Xesteiras y en el que volverá a haber un buen número de nombres de la comarca en liza. Una prueba que, cabe recordar, llegará a territorio local la próxima semana, el sábado 4.