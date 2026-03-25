Pablo López y Mario Tenreiro rozan el cajón en Marín

López y Tenreiro, con sus diplomas Cedida

El pabellón del colegio San Narciso de Marín se llenó para acoger la disputa de la Supercopa de España sénior. Una competición en la que la AD Ferrolterra contó con cinco de sus deportistas en liza y en la que dos de ellos se quedaron muy cerca del cajón.

Así, Pablo López, en la cita de -100 kilos, disputó hasta el final su lugar en el podio pontevedrés. Sin embargo, en la pelea por el bronce, el local cedió ante el madrileño Yaroslav Unhuryan. López avanzó hasta una semifinal de la que quedó apeado por el, a la postre, campeón Miguel Miras, entrando así en esa repesca tras la que fue finalmente quinto.

En séptimo lugar terminó su compañero Mario Tenreiro, en su caso en -81 kilos y tras ceder un paso antes de pelear por el bronce ante el aragonés Mariano Tafalla. Bruno Carrodeguas, Álex Cid y Adrián Seco finalizaron en puestos más retrasado.