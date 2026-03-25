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+Deportes

En Lalín también se cocinan las preseas para Juancho Vázquez y Narón O Freixo

Las entidades locales participaron en esta cita en su preparación para el Campeonato de España de kickboxing

Redacción
25/03/2026 21:37
Imagen de la numerosa delegación del Juancho Vázquez
Imagen de la numerosa delegación del Juancho Vázquez
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Los éxitos siguen llegando a las vitrinas del Narón O Freixo y del Juancho Vázquez Trasancos. Un palmarés que ambos clubes aumentaron con motivo de su participación en el Torneo Cocido de Lalín, con casi 150 deportistas y más de 200 combates en tatami. 

La familia del Narón O Freixo
La familia del Narón O Freixo
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Una excelente forma de ir preparándose para el próximo Nacional, al que ambas entidades llegarán tras lograr una treintena de oros en la cita lalinense. Más de una veintena fueron para el Juancho Vázquez, que logró incluso tripletes. Estos fueron los exitosos casos de las cadetes menores Carmen Salas y Miriam Blanco. Con dos regresaron a casa la biberón Vega Domíngez, la infantil Celtia Romalde, el júnior Dani Blanco y los sénior Manuel Freire y Naiara Cupeiro. Un palmarés que completaron María Graña, Alexia Romalde, Adriana Carballeira, Nuno Carpente, Joaquín Bellón y Verónica Carias.

La delegación del Narón O Freixo tuvo asimismo una aplaudida actuación, destacando en su amplio medallero los dobletes dorados de Bruno Tuñas y Rubén Iglesias, en kicklight y lightcontact. Una primera posición que también consiguieron David Romalde, Ione Bouza, Alba López y Alexandre Naveiras en esta competición.

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