Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Piragüismo

El Firrete logra un gran tercer puesto en la Copa Gallega de sprint olímpico

El equipo local realizó un gran papel en Verducido

Redacción
25/03/2026 20:58
Los representantes del Firrete, en el podio
Los representantes del Firrete, en el podio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Náutico Firrete volvió a demostrar, esta vez en Verducido, toda su calidad en la Copa Gallega de sprint olímpico. El equipo conformado por Pablo Barcia, Daniel Beceiro, Pedro Dámaso Delgado y Daniel Pérez acabó tercero en K-4 júnior. De igual manera, también participaron Cabanas y Grupo Xuvenil, que finalizaron en el “top 10”, en K-2 júnior y sénior, respectivamente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

López y Tenreiro, con sus diplomas

Pablo López y Mario Tenreiro rozan el cajón en Marín
Redacción
Machado, con su técnico Rubén Justo

Subcampeonato para Ana Sofía Machado y billete para el Campeonato de España alevín
Redacción
Rouco, a la derecha, en el podio de Meis

Primera medalla local en la Copa Galicia de XCO
Redacción
Imagen de la numerosa delegación del Juancho Vázquez

En Lalín también se cocinan las preseas para Juancho Vázquez y Narón O Freixo
Redacción