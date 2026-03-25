El Firrete logra un gran tercer puesto en la Copa Gallega de sprint olímpico

Los representantes del Firrete, en el podio Cedida

El Náutico Firrete volvió a demostrar, esta vez en Verducido, toda su calidad en la Copa Gallega de sprint olímpico. El equipo conformado por Pablo Barcia, Daniel Beceiro, Pedro Dámaso Delgado y Daniel Pérez acabó tercero en K-4 júnior. De igual manera, también participaron Cabanas y Grupo Xuvenil, que finalizaron en el “top 10”, en K-2 júnior y sénior, respectivamente.