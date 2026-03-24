La "Santa Olalla", la perla de Ares, en agua dulce y con altura

La nueva embarcación local, todavía sin rotular, en el pasado Gallego de Castrelo de Miño Remeirando

En agua dulce y en altura. Así serán las exigentes y diferentes condiciones en las que la “Santa Olalla” del Remo Ares comenzará la que será su nueva campaña como una de las mejores traineras del territorio nacional. Muchas novedades internas y externas en el sexto año de José Manuel Peláez, Pendo, como técnico de la perla azul aresana y asimismo en la que será la sexta campaña de la entidad presidida por Germán Sánchez haciendo la maleta para recorrerse el Cantábrico y, puntualmente, las aguas atlánticas. Caras nuevas, nueva embarcación y también nuevo punto de inicio para una Eusko Label Liga en la que, un año más, la línea de meta a cruzar por estos héroes de la villa y todo su equipo será el de la permanencia.

Poco menos de tres meses en los que la tripulación de un Pendo, que si bien contará con ficha “en principio no voy a remar. Espero que no.... No sería buena señal que tuviese que hacerlo”, apunta el preparador a partes iguales de broma y seriedad, defenderá uno de los dos lugares ocupados en este ejercicio por embarcaciones gallegas –el triste descenso de Cabo se vio, por así decirlo, paliado por la subida de Chapela–.

1. Riosequillo y las traineras en Madrid

La campaña comenzará para la bala de la ría en un nuevo escenario, tanto para ellos como para las restantes participantes, el próximo 28 de junio. En esa comunidad en la que no hay playa, sí que hay embalses. Y será concretamente en el madrileño de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya, en donde se dispute la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid-Canal Isabel II.

No será el peor de los problemas para la “Santa Olalla” el hecho de estrenarse en agua dulce –superficie en la que ya saben lo qué es remar, en el lago de As Pontes o, en el primer Gallego de larga distancia, en el ourensano Castrelo de Miño–, sino el hacerlo en altura, como bien señala el propio Pendo, conocedor del trabajo que supone. “Esta primera regata es una trampa”, confiesa el preparador asturiano, “lo es para todos. Es una cita de agua dulce y el embalse está a mil metros de altitud y te puedo decir que se nota la falta de aire”. Con su pareja oriunda de tierras altas “he hecho ergómetro en Ávila y se nota, se nota. La altura va a ser el factor más limitante, y si unes las dos cosas –con agua dulce–, tenemos la tormenta perfecta”, subraya.

No habrá periodo de adaptación para esta primera competición, ya que las tripulaciones ni siquiera podrán entrenar el día anterior en este emplazamiento, por lo que será “llegar y remar. Con lo que haya”, apunta. Asimismo, el trabajo previo para prepararse para esta regata será prácticamente inexistente debido a sus peculiaridades. “Un embalse similar lo tenemos en Ourense –As Portas–, cerca de la frontera con Portugal, a más de tres horas....”, relata el técnico, señalando las dificultades para entrenar específicamente esta cita.

2. Un invierno malo y ¿la primavera?

Una prueba a la que llegarán, además, tras una pretemporada que, hasta la fecha, ha sido de lo más desafiante. Después de un invierno malo –y no esperando una mala primavera–, “calcular” el estado de la trainera aresana es complicado. “Por eso nos está costando un poco coger un poco más la remada. Porque al final todo el invierno no hubo un día que se pudiera remar tranquilo. Era salir a la selva”, cuenta Pendo, “con mar y con viento todos los días. Y descentra más que curte cuando es así todos los días, a la hora de crear bloque no ayuda”.

Y es que el campo de entrenamiento de la “Santa Olalla” es el que es, con las condiciones que la meteorología tenga previstas para ese día. Una diferencia asimismo sustancial respecto a las tripulaciones, por ejemplo, del País Vasco. “Tienen mucha tradición de irse a entrenar a la ría de Bilbao, que tienen abrigo”, añade el técnico, “y la ventaja de que pueden entrenar en liso si quieren. Y, si no, pues tienen el mar. Nosotros en Ares no hay elección, no hay otra”.

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Casualmente, en el próximo calendario de competición, tras la que se espera sorprendente regata madrileña, llegará, precisamente, la de Bilbao –“otra vez plano”– y luego Zierbena... “Hasta el tercer fin de semana no tendríamos mar”, señala Pendo, para poner el foco en un inicio liguero que “define mucho. Los dos primeros fines de semana son fundamentales, tanto a nivel de puntos como anímico”.

3. Idas, venidas y nuevo bote catalán

Unos ánimos que en Ares se cargan ahora más desde la experiencia que desde la ilusión de los primeros años. Ya con veteranía en esta competición, la campaña 2026 cuenta, como viene siendo habitual, con varias despedidas –principalmente por motivos laborales y familiares– y otras tantas bienvenidas. Entre ellas dos nombres del descendido Cabo –quizá podrían haber sido más–, César Plácido y Cosme Sampedro –“una de las mejores incorporaciones”–, y otros de “retornados”, como los canteranos Juan Sixto, Pablo Loureiro o el también experimentado Andrés Peña, y asimismo la incorporación de Andoni Larruscain.

“Es verdad que respecto a la temporada pasada hay más cambios y, bueno, nunca se sabe cómo va a funcionar el equipo. Hay que rehacer un poquito el bloque”, apunta el entrenador. Unas novedades que no sólo llegan dentro de la trainera, sino también en la propia embarcación. Un bote nuevo adquirido en Badalona que “es un modelo antiguo, pero es el que llevan casi todas las tripulaciones de la ACT.”.

Y en esta pretemporada, remeros y barco se están acostumbrando los unos a los otros, así como a sus nuevos remos y “si funciona todo, pues de maravilla. Pero eso nunca se sabe hasta que no llega el verano. El otro día en el Gallego –de larga distancia– quedamos lejos de los dos de arriba, pero el año pasado también en un descenso y llegamos a junio y estuvimos por encima de ellos. Lo que está claro es que hay que trabajar”, subraya el entrenador que se encuentra preparando su próxima presencia en el Territorial de bateles de este fin de semana.

Una nueva perla azul que, en estas tomas de contacto, “notamos que se comporta mejor con mar, con las olas y con mar de popa. En liso igual o un poco más lenta que la otra, que era más rápida, pero exigía mucho”, señala, “las sensaciones que te da el barco en el agua son muy diferentes y ya estabas hecho a remar con uno determinado. Ahora es otro y exige otra forma de remar. Nos estamos haciendo a ello”, explica el técnico.

4. De Cabo, Chapela y los rivales vascos

Y si en los últimos años los aresanos llegaban como ese segundo bote gallego tras un Cabo mucho más experimentado, ahora la “Santa Olalla” abre camino a la recién ascendida Chapela. Un bote que, al igual que los de la villa, tendrá en la salvación su línea de meta. “Ellos llegan con la ventaja de la ilusión del primer año. Son jóvenes y a nosotros ya nos van pesando los viajes”, cuenta entre ciertas risas el remero, señalando, sin embargo, que esta año la media de edad es menor que el pasado, pero “sigue siendo alta”.

Pendo señala el necesario relevo generacional que en su caso está llegando, poco a poco, con unos juveniles que todavía están en su primer año. Un cambio a producirse que, por ejemplo, en el caso de Cabo llegó el pasado ejercicio en una campaña de transición entre los más veteranos que se fueron y los más jóvenes que tomaron el relevo. “Tuvieron el bache, pero Cabo tiene mucha cantera. Era muy pronto para que rindiesen, pero creo que este año va a ascender bien. Hacen las cosas con cabeza y Cabo es mucho Cabo”, sentencia Pendo.

Y si los pronósticos del entrenador son acertados y tanto los suyos como Chapela consiguen su objetivo, tres podrían ser las perlas gallegas que surquen Cantábrico y Atlántico el próximo verano. “Ojalá, ojalá”, señala, asimismo dejando ver la prudencia y realismo sobre un posible traspié, propio o ajeno.

El capitán de una “Santa Olalla”, un año más, estará patroneada por Hugo Rascado, además de a las aguas gallegas, echa un ojo a las vascas en esta pretemporada, En su opinión, todavía no muy reveladora. “Miro sus resultados, sí. Vas viendo cómo van yendo, pero sin agobios. Es como si nos ven a nosotros el resultado en el Gallego y ya nos descartan”, señala, “ellos tienen resultados en descenso muy parecidos a los nuestros ahora”, con alternancias y variaciones de segundos en las primeras posiciones.

“La gente no puede estar todo el año al cien por cien y, si estás ahora, en julio estás fundido. Así que ojalá los malos resultados vengan ahora”, desea el preparador en una cuenta atrás de nuevas emociones en la villa, que recibirá esta fiesta del remo el 30 de agosto y en la que saldrá al agua y a las calles toda la bravura “xabrenta”.