Antón Tenreiro, del Basketmi Ferrol, finaliza en séptimo lugar en el 3x3 de Murcia
El joven acudió con un equipo de Zaragoza
El jugador más joven del Abeconsa Basketmi Ferrol, Antón Tenreiro, volvió a vivir un fin de semana fantástico, ya que acudió al Campeonato Escolar de 3x3 Región de Murcia gracias a la colaboración de la comunidad de Aragón, concretamente al equipo de Zaragoza. La escuadra maña, que es un club amigo del cuadro ferrolano, volvió a apostar por la perla local para disfrutar de una competición en la que se convive y compite de manera única.
Allí, Antón demostró todo su talento con sus compañeros aragoneses, a los que les ayudó a conquistar la séptima plaza, de catorce equipos. Sin duda, un gran resultado en un certamen que busca reforzar el valor del deporte y que se centra en el bienestar de los jóvenes, que se convirtieron en auténticos héroes.