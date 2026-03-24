Antón Tenreiro, del Basketmi Ferrol, finaliza en séptimo lugar en el 3x3 de Murcia

Anton Tenreiro, arriba a la derecha, con el equipo de Zaragoza Cedida

El jugador más joven del Abeconsa Basketmi Ferrol, Antón Tenreiro, volvió a vivir un fin de semana fantástico, ya que acudió al Campeonato Escolar de 3x3 Región de Murcia gracias a la colaboración de la comunidad de Aragón, concretamente al equipo de Zaragoza. La escuadra maña, que es un club amigo del cuadro ferrolano, volvió a apostar por la perla local para disfrutar de una competición en la que se convive y compite de manera única.

Allí, Antón demostró todo su talento con sus compañeros aragoneses, a los que les ayudó a conquistar la séptima plaza, de catorce equipos. Sin duda, un gran resultado en un certamen que busca reforzar el valor del deporte y que se centra en el bienestar de los jóvenes, que se convirtieron en auténticos héroes.