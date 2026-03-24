A un paso en infantil y sub 23 se queda el Narón TM con cuatro bronces en el Gallego
La entidad de Santa Icía acudió a las pruebas individuales de estas franjas de edad
Tras la gran actuación vivida en Campo da Serra en la cita por equipos, el Tenis de Mesa Narón se desplazó a Pontevedra para disputar los títulos gallegos infantil y sub 23 individual. Una competición en la que el buen hacer de la delegación local se vio recompensado por cuatro medallas de bronce.
Dos de estas preseas llegaron, además, en la misma competición, la sub 23 femenina. En este cuadro final, con Lucía Saura por la parte de arriba del cuadro y Candela Montero en la inferior, sus rivales del Monte Porreiro Mariña García y Jiaqui Guo, respectivamente, alcanzaron la final con triunfo de la primera.
En el cuadro masculino, Anxo Martín se despidió también en semis ante otro deportista pontevedrés, Daniel Baena. En infantil, Aarón Roca y Valeria Piñón fueron las encargadas de avanzar hasta la prefinal, la primera cediendo por un ajustadísimo 2-3 y su compañero con un 3-1.
Jornada de caras alegres en Santa Icía con pleno de victorias en las citas nacionales
En su batalla por volver a los puestos de privilegio a falta de cuatro partidos para terminar la liga, el Cidade de Narón de División de Honor dejó a otro rival por el camino. Las naronesas doblegaron en casa al Terán Burgos (5-1) con dobles puntos de Montero y Saura y uno de Guerra. En Primera y en Segunda, ajustadas victorias del Pandadería Santy sin gluten ante el Oroso (4-3) –afianzándose en puestos de playoff–, el mismo marcador por el que el Tijeritas La Pelu de Sixto ganó al Dez Portas para cimentar su salvación. En Tercera Nacional, la moneda salió cruz, con derrota del Armacón ante el Ribadeo.