A un paso en infantil y sub 23 se queda el Narón TM con cuatro bronces en el Gallego

La delegación naronesa, en la cita pontevedresa Cedida

Tras la gran actuación vivida en Campo da Serra en la cita por equipos, el Tenis de Mesa Narón se desplazó a Pontevedra para disputar los títulos gallegos infantil y sub 23 individual. Una competición en la que el buen hacer de la delegación local se vio recompensado por cuatro medallas de bronce.

Dos de estas preseas llegaron, además, en la misma competición, la sub 23 femenina. En este cuadro final, con Lucía Saura por la parte de arriba del cuadro y Candela Montero en la inferior, sus rivales del Monte Porreiro Mariña García y Jiaqui Guo, respectivamente, alcanzaron la final con triunfo de la primera.

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En el cuadro masculino, Anxo Martín se despidió también en semis ante otro deportista pontevedrés, Daniel Baena. En infantil, Aarón Roca y Valeria Piñón fueron las encargadas de avanzar hasta la prefinal, la primera cediendo por un ajustadísimo 2-3 y su compañero con un 3-1.