A Cabana y Moaña telonean al Territorial de bateles de Muros

Las remeras absolutas de A Cabana, en el podio Remeirando

La campaña de bateles comienza su recta final y estas últimas fechas tuvieron en las aguas locales una de sus paradas. Fue la Bandeira Concello de Ferrol la previa a la final de una Liga Galega disputada al día siguiente en Moaña.

La tripulación alevín mixta aresana se impuso en la final Remirando

En la competición de la ciudad naval, telonera de esta última, las tripulaciones anfitrionas de A Cabana alevín y cadete masculino, e infantil femenina consiguieron la victoria, al igual que las tripulaciones del Remo Ares en alevín mixto y absoluto masculino –con su bote B en segundo lugar–. Unos podios en los que también estuvieron Mugardos, en alevín masculino, y Narón en infantil.

Las aguas ferrolanas repartieron los últimos puntos para estar en una final en la que entraron en liza siete botes locales –se clasificaban los dos mejores del norte y del sur–. Entre estos elegidos, fueron el batel alevín mixto aresano el que se colgó el oro, con los infantiles bronce y los sub 23 cuartos. A Cabana fue plata en alevín y cadete masculino, firmando el tercer lugar en absoluto femenino. Un aplaudido medallero en el que Mugardos fue segundo juvenil masculino.