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+Deportes

Nuevo éxito de la San Xosé pontesa con triunfo en casa de Nia Franco y Antonio Teijido

La prueba disputada en el parque de A Fraga contó con casi un centenar de participantes

Redacción
23/03/2026 21:33
Línea de salida de la cita absoluta en A Fraga
Línea de salida de la cita absoluta en A Fraga
Jorge Meis
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Con casi un centenar de nombres en sus listas de salida y en una jornada soleada, si bien en la que el viento incomodó por momentos algunos tramos, la trigésimo tercera edición de la Carreira Pedestre San Xosé de As Pontes volvió a llenar el parque de A Fraga. 

En un trazado mixto de tierra y asfalto, fue Antonio Teijido –Ría de Foz– el encargado de cubrir más rápido los 6.400 metros de la prueba absoluta –21:22–, con el pontés Esteban Díaz ­–Atletismo Narón– ocupando la segunda posición y con Ariel Soto Meizoso la tercera. Estos nombres, además, se coronaron como los primeros veteranos 1 y 2 y el primer sub 18, respectivamente.

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XXXIII Carreira pedestre San Xosé: las imágenes en A Fraga das Pontes

Carreira San Xosé en A Fraga en As PontesVer más imágenes

En la tabla femenina, estos puestos de privilegio fueron para la también anfitriona Nia Franco, seguida por Patricia Sáez –Os Corzos do Ortegal– y Uxía Pico. Una tabla en la que Isa Díaz –Trieume As Pontes– fue la mejor pontesa, en cuarto lugar. En las citas de base, Celtia López y Antón Vázquez –Olympo– fueron los mejores sub 10, un triunfo que repitió el club pontés en sub 12 con Bieito Losada, con Claudia Fernández –Riazor–, en femenino. Los sadenses Icía López y Nicolás Amado fueron los más rápidos en sub 14, mientas que en sub 16, con sólo chicos inscritos, se impuso Fran Miragaya.

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