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Fútbol sala

La tradición de José Luis Suárez "Ruso" se prolonga otro año

El ferrolano estuvo en Granada disfrutando de la Copa de España

Redacción
23/03/2026 20:43
Ruso, con su padre y amigos, en la Copa de España disputada en Granada
Ruso, con su padre y amigos, en la Copa de España disputada en Granada
Cedida
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Días antes de que empezase la disputa de la Copa de España, José Luis Suárez, más conocido como “Ruso”, indicaba a este periódico que iba a acudir, como lleva haciendo desde la temporada 2009/10 sin parar, a Granada para disfrutar de esta competición. 

Además, su padre volvió a acompañarle en este viaje hacia tierras andaluzas donde podía disfrutar durante cuatro días de los mejores jugadores del mundo. Con ellos, iban otros grupos de ferrolanos que no se querían perder esa fiesta. Todos vivieron un ambiente envidiable, en el que a pesar de que O Parrulo no disputase este torneo, el resto de aficiones los recibieron con cariño y los invitaron a sus previas y celebraciones, mientras ellos animaban a todos los equipos, especialmente a los más humildes. 

De hecho, eran los que querían que llegasen a la final y uno de ellos lo hizo, el Jaén, que se midió y derrotó al Barcelona, para conquistar su cuarto entorchado. Allí estaban Ruso y su padre disfrutando del espectáculo y pensando ya en el año que viene y en que les acompañe el hijo del primero para continuar con esta gran tradición familiar.

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