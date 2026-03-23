El Basket Ferrol suma su primera victoria de la campaña

Imagen de archivo de un partido del Basket Ferrol Daniel Alexandre

Tardó en llegar, pero por fin lo hizo. El Basket Ferrol, un equipo caracterizado por su juventud, consiguió su primera victoria de la temporada tras superar en esta doble jornada –se disputaron los encuentros aplazados en enero por el temporal– al Seis do Nadal (46-61).

Y eso que en su primer enfrentamiento de la semana, ante el Kempape se saldó con una dura derrota (43-74). Ante el conjunto coruñés, los de Suso Varela no estuvieron finos de todo, ni en ataque, donde fallaron muchos tiros, ni en defensa, donde no pudieron parar la ofensiva de un equipo más enchufado. Con todo, con sólo un día para recuperarse, lograron darle la vuelta a la situación. En un choque que a priori era factible que lo perdieran por la entidad del rival, los ferrolanos sacaron su mejor baloncesto para desarbolar al Seis do Nadal y sumar su primer triunfo de esta temporada. Esto, sin duda, les dará muchas energías para afrontar los encuentros restantes para lograr la salvación.

Quienes también tuvieron el mismo balance de una victoria y una derrota en esos encuentro fueron los dos equipos del Costa Ártabra. Respecto al cuadro masculino, cayó frente al Novobasket (73-65) tras un partido muy disputado, con un ritmo muy alto y en el que los de Carlos Cotovad no estuvieron acertados en el final.

Creer hasta el final

En cambio, en el segundo duelo vencieron al Tui (79-82). Ante el conjunto pontevedrés, el BBCA sufrió mucho, especialmente en la primera mitad en la que llegó a ir perdiendo por once puntos. En la segunda, la situación empeoró ligeramente, llegando a perder de 21. Sin embargo, con el equipo herido de muerte, apareció su mejor versión que les llevó a remontar el encuentro.

Respecto al equipo femenino, primero se midieron y superaron al Gesme Baloncesto Villa de Mieres 2012 (32-57), después de “un partido muy intenso, en el que hubo jugadores con mucha carga de minutos, pero que nos conseguimos llevar en los instantes finales”, apuntó Carlos Vázquez. En cambio, frente al Embutidos Pajariel sucumbió fruto de ese cansancio (50-55). A pesar de los intentos “por recuperarnos lo mejor posible, volvió a haber mucha intensidad y estuvimos muy fallonas. Tuvimos la oportunidad de ganar, pero tuvimos dos errores al final que provocó que el partido se fuese a la prórroga. En ella, no nos dio el físico. Fue una pena porque esta victoria nos hubiese dado un soplo de aire tremendo”, se lamentó el técnico.

Por último, el Baxi Ferrol Hotel Almirante cerró esta doble jornada con dos derrotas muy ajustadas ante dos grandes equipos. Primero perdió en casa contra el Femxa Celta UVigo (51-59), en un choque en el que se impusieron las defensas, mientras que en el segundo, disputado el domingo en Lugo cedió frente al Café Candelas USC (56-47).