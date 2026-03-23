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+Deportes

Doblete de victorias para el Círculo Ferrolán A

El equipo de División de Honor se impuso al Sanxenxo y al Chantada

Redacción
23/03/2026 21:39
Equipo A ferrolano
Equipo A ferrolano
Cedida
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El Círculo Ferrolán A sigue postulándose para acudir al próximo Campeonato de España y buena prueba de ello fueron las dos victorias logradas ante el Sanxenxo (1,5-4,5), en la jornada aplazada y recuperada el día 19, y el Chantada (1-5). En la cuarta posición, y a falta de tres encuentros para el término de la liga, el conjunto local es cuarto a tres puntos y tres y medio del tercer y segundo clasificado. 

En Preferente, y con varios de sus integrantes formando en División de Honor y en Primera, la derrota del CFX fue clara ante el Clubexa (5,5-0,5) –en la cita aplazada empataron con el Recatelo–. Mientras, el Narontec firmó también tablas ante los lucenses, después de ceder el jueves en casa con el ELX.

En Primera, el CFX sale del descenso tras ganar al ELX (3-1), en una última jornada en la que el Grupo Bazán se llevó el derbi ante el Naróntec (1,5-2,5), complicando la salvación a estos últimos, al igual que la del Capablanca tras ceder ante el As Mariñas. En Segunda, el CFX E roza casi el ascenso tras ganar ante el segundo, el Sada, con el D ganando también. Torreón y Narontec, perdieron.

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