Bronce virtual para Aroa Jiménez en Sabadell

La delegación del Natación Ferrol, en la cita catalana Cedida

La unión entre Ferrol y Sabadell se prolongó una exitosa y celebrada semana más. Una unión entre estas dos ciudades separadas por más de mil kilómetros y que volvieron a juntar sus nombres gracias, una vez más, a la natación. Así, si hace unas jornadas era con motivo del Campeonato de España Open, más recientemente fue la competición nacional infantil de invierno la “culpable” de este nuevo desplazamiento.

En esta ocasión la delegación local viajera fue menor que para el citado absoluto y júnior, con el Natación Ferrol como único ocupante de estas plazas que daban acceso a esta competición estatal. El técnico Jorge Jiménez acompañó una vez más a sus pupilos Aroa Jiménez, Diego Troitiño, Icía Ártico e Irati Martínez a esta prueba, en la que si bien no hubo puestos de podio, sí que hubo muchos nuevos mejores registros y un excelente sabor de boca.

Jiménez consiguió su clasificación para una final A de 200 mariposa en la que sus 2:27.70 le abren la puerta a logros mayores en un futuro próximo. Y es este registro le valió para ser sexta en el cómputo global y tercera entre las nacidas en 2012 –si bien en este campeonato no se separaba por fecha de nacimiento–. Una presencia en la lucha por el título que asimismo logró su compañero Troitiño, en su caso por partida doble, tanto en la misma distancia en la modalidad de espalda como en el hectómetro. Tras haber cuajado una grandísima semifinal –1:01.95–, pocas horas después el del Natación Ferrol no pudo mantener este gran nivel, si bien sí que pudo inscribir en el “top 10” estatal al finalizar noveno, finalizando además décimo en la otra prueba.

Ambos redondearon esta cita nacional con la duodécima posición en 400 estilos, en el caso de la ferrolana, y el decimocuarto para su compañero en 50 espalda. Muy cerca de estas finales terminó su compañera Icía Ártico, en 200 mariposa y Rocío del Carmen Ramos, en 100 libre, mejorando su marca. Ambas, junto con Irati Martínez, acudían con sólo una mínima, por lo que no tuvieron oportunidad de resarcirse.

Y todo ello, cabe recordar, en una piscina de 50 metros en la que en pocas ocasiones tienen la oportunidad de trabajar tanto estos nombres como los restantes de la comarca y que, como bien señala su técnico Jiménez “se nota. Es un gran cambio y en determinadas pruebas hay que controlar mucho los parciales”. “Estamos muy contentos. Es un sobresaliente que estén allí y la matrícula si llega, bien”, añadía el preparador, abriendo asimismo la puerta a alguna presea estival por parte de sus pupilos. Una delegación que, de momento, y tras deshacer las maletas, mira ya a su próximo reto, más doméstico, como es la tercera y última jornada de División de Honor en Liga Autonómica.