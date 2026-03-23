Belén Toimil busca a la orilla del Mediterráneo su billete para los Juegos Olímpicos 2028

Toimil, en la competición continental de Chipre Cedida

Tras una campaña pasada poco satisfactoria para la mugardesa Belén Toimil, en la que no fue seleccionada para los Mundiales por criterios federativos –sí contaba con el ranking–, la deportista local ha decidido dar un giro de timón en este momento de su vida deportiva. A sus casi 32 años, la de la villa dejará la que ha sido su casa, su campo de entrenamiento durante los últimos catorce años, León, para buscar a la orilla del Mediterráneo los que serían sus terceros Juegos Olímpicos, los que en 2028 en Los Ángeles.

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Para ello, Toimil no sólo cambia de escenario, pasando del CEARD de León a Gandía, sino también de equipo de entrenamiento, uniéndose al grupo de Alltrhow de Juan Vicente Escolano Muñoz. “Empiezo un proyecto precioso, lleno de ganas de aprender y de trabajar”, con los citados Juegos en el punto de mira. Toimil se despide con cariñosas palabras de la que fue su segunda casa. “Es imposible hacer honor a todo lo vivido y a la gente que ha hecho que esta gran parte de mi vida la lleve marcada a fuego en el corazón”, señalaba. Ahora queda por comprobar qué recompensas le traerá Gandía a la local.