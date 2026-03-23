Atletismo Narón y Ría Ferrol, podio con Alejandro Domingo y María Barrios

Barrios fue tercera en triple salto Cedida

Vistiendo la indumentaria de Atletismo Narón y Ría Ferrol, el segoviano Alejandro Domingo Mateo y la madrileña María Barrios colocaron a estas dos entidades de la comarca en el cajón del Campeonato de España sub 20 en pista cubierta. Un palmarés que bien pudo ser mayor, si bien el cariñés Javier Picos Galcerán –en su caso en las filas del Marineda Atlético coruñés– no pudo completar la que se preveía una gran final en la cita de los 800 metros.

El subcampeonato llegó gracias a la actuación de Domingo en la competición de 3.000 metros, en la que el deportista del club naronés firmó su mejor marca personal para colgarse la plata –8:12.23–, siendo sólo superado por un Xavi Cabanilles –Asics– que batió el récord del campeonato al parar el crono en 8:09.39 –el anterior estaba en 8:12.39–. Un fichaje naronés, que ya llegó a la casa local el pasado año, que está dando muchas alegrías al club de Río Seco.

Una “veterana” en las filas del Ría Ferrol es María Barrios que consiguió el bronce en un concurso de triple salto en el que, asimismo, la ganadora Ana Estrella de León –San Juan Aznalfarache– batió el récord de la competición. Barrios realizó su mejor salto en su segundo intento, para lograr unos 13,11 metros que al mismo tiempo suponen su mejor marca de la campaña. En la prueba masculina de esta misma cita, el carballés del Narón Tesfaye Chao ocupó la undécima posición, siendo décimo en la prueba de salto de longitud.

La cara más amarga de esta competición llegó con la lesión de Javier Picos en la citada final de 800 metros, El campeón sub 18 no pudo, de momento, repetir presea estatal ahora en categoría superior. Y es que aunque todo comenzó apuntando a un nuevo metal –ganando su semifinal con un registro de 1:53.51, el tercero mejor–, en la carrera definitiva un tirón en el gemelo, como él mismo apunta “me deja completamente fuera la posibilidad de luchar por medalla”. Un traspié que, añade, le hará llegar “más fuerte” al aire libre.