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Automovilismo

Un pinchazo frustra la primera victoria de Cagiao y Medín debuta con un tercer puesto

El Rallye de La Nucía trajo suerte dispar a los pilotos de la comarca

Redacción
22/03/2026 14:20
Jorge Cagiao, en acción durante el Rally de La Nucía
Jorge Cagiao, en acción durante el Rally de La Nucía
RFEDA
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Tanto Jorge Cagiao, junto con su copiloto Javi Martínez, como Alejandro Medín, acompañado por Iván Bouza, dejaron claro todo su talento en el primer rally del Supercampeonato de España, el disputado en La Nucía, cosechando grandes resultados. Mientras que el naronés acabó noveno después de un pinchazo cuando iba líder, el ferrolano consiguió la tercera posición en la Copa Hyundai. 

Esta primera prueba del certamen nacional comenzó muy bien para los dos representantes de la comarca. Cagiao, que se estrenaba con su Citröen C3, comenzó con algún problema debido a las delicadas condiciones del asfalto. El actual campeón del CERA buscó arriesgar con los neumáticos y no le salió bien, ya que acabó en el primer día de la competición algo lejos de los líderes, pero creciendo con cada tramo que recorría. 

Medín, por su parte, desde el inicio demostró que tenía el ritmo para competir con el grupo de cabeza, estando siempre entre las tres primeras posiciones, incluso logrando marcar algún ‘scratch’ en esta primera prueba. En el segundo día, todo pareció cambiar, especialmente para Jorge y Javi, que salieron a por todas y se llevaron tres tramos seguidos, lo que les sirvió para colocarse líderes. Sin embargo, un pinchazo en el final de la penúltima especial frustró su victoria y se conformó con un noveno puesto. Alejandro siguió peleando hasta el final por la victoria, pero un pequeño error le relegó al tercer puesto. Aun así, los dos realizaron un gran Rally de La Nucía, en el que demostraron todo su nivel. 

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