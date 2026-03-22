El Náutico de Narón, más cerca de la permanencia en Primera

El relevo del Triatlón Ferrol, antes de la prueba disputada en Ciudad Real Cedida

El equipo femenino del Náutico Narón, noveno en la general, luchará en el último fin de semana de actividad de la Liga Nacional de dualtón por la permanencia en Primera División, mientras que el Triatlón Ferrol consumó su descenso de categoría tras ser decimoquinto. Esto es consecuencia tras la disputa en Ciudad Real de la cuarta y quinta jornada a través de las citas nacionales de contrarreloj por equipos y relevos, respectivamente.

La actividad empezó el sábado con la contrarreloj por equipos en la que la escuadra femenina del Náutico de Narón logró la sexta plaza. En esta prueba, la naronesa Lucía Piñón formó parte de un Delikia que acabó en la octava posición final. Mientras, en la carrera masculina, el cedeirés Lucas Riola colaboró para que el Delikia fuese duodécimo, mientras que Náutico Narón y Triatlón finalizaron en los puestos vigésimo cuarto y vigésimo octavo, respectivamente.

Para el domingo quedó la celebración del Campeonato de España por relevos. En esta prueba, en su categoría femenina, Lucía Piñón colaboró, siendo la última relevista, a la cuarta posición del Delikia. Más abajo quedó el otro club local que tomó parte, ya que el Náutico Narón, con un terceto formado por Irene Redondo, María Alzaga e Irea Alén, cruzó la meta en la duodécima plaza.

Mientras, en la división masculina, el cedeirés Lucas Riola fue el segundo relevista de un Delikia que acabó en la sexta plaza final. Mientras, el Náutico de Narón –con un equipo compuesto por Victor Alías, Miguel Arbesu y Carlos Bautista– finalizó en la posición 24. Y el Triatlón Ferrol, con Manuel Pozuelo, Hugo Prida y Daniel Esbri, terminó en el trigésimo lugar de la clasificación general.