Pablo Mera recibe la llamada de España sub 16 para el Torneo Internacional de Palma

La selección española masculina, antes de un entrenamiento FEB

El ferrolano Pablo Mera continúa dando pasos importantes en su carrera como jugador de baloncesto. El deportista del Real Madrid recibió la llamada de la selección española sub 16 para disputar, del 30 de marzo al 4 de abril, el Torneo Internacional de Palma.

En él, el combinado dirigido por Miguel Ángel López se enfrentará a la República Checa (jueves 2) y a Italia (sábado 4), ante las que intentará conseguir la victoria en los dos encuentros para llevarse este triangular y así continuar con la progresión del equipo nacional en las categorías base.

Junto a Mera, también estarán otros quince compañeros que completaron la convocatoria del seleccionador. Estos son: Pablo Calderín (Gran Canaria Claret); Jan Cerdán, Pau Cruz, Arnau Puig y Jan Martín (Barcelona); Andrés Crespo (Zentro Basket); Alonso de la Iglesia (Unicaja); Diego Díaz (CB 1939 Canarias); Carlos Elordi y Sergio Palau (Valencia Basket); Ikponmwosa Marvis (Real Madrid); Izan Pérez (Joventut Badalona); Alejandro Tovar (Casademont Zaragoza), Daniel Villalba (Zentro CB) y Ryan Osabohien Vincent (CD City of Badajoz Academy).

Todos ellos buscarán aprovechar al máximo está oportunidad para seguir formándose y creciendo como profesionales para llegar al primer equipo de sus respectivos clubes.