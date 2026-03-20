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Duatlón

La representación local se desplaza a Ciudad Real para otra doble jornada

Náutico de Narón, Triatlón Ferrol y el Delikia confían en realizar un buen papel

Redacción
20/03/2026 19:57
El equipo del Triatlón Ferrol que se proclamó subcampeón gallego la semana pasada
El equipo del Triatlón Ferrol que se proclamó subcampeón gallego la semana pasada
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El Náutico de Narón, el Triatlón Ferrol y los deportistas locales que están integrados en el Delikia se desplazan este fin de semana para afrontar la cuarta y quinta jornada de la Liga Nacional de duatlón, que coincide los Campeonatos de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos y Relevos y los Campeonatos de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos y Relevos. 

Allí, la representación de la comarca buscará mejorar los resultados de las anteriores fechas y seguir demostrando toda su calidad. Con todo, no lo tendrán nada fácil, ya que hay más de 3.000 duatletas inscritos por lo que el nivel será muy alto. 

El fin de semana arrancará hoy, a partir de las 10.00 horas en el estadio Juan Carlos I, con la celebración del Nacional de duatlón contrarreloj por equipos de la liga de talentos, que será en formato supersprint, mientras que a partir de las 15.00 horas será el turno para la lucha contra el cronómetro por equipos.

Mañana, sobre las 9.00 horas, será el turno de la modalidad por relevos, tanto en la categoría open como en la élite, donde los locales buscarán un gran resultado, como hicieron el pasado 8 de marzo en el que ocuparon los puestos latos. Por último, a las 12.45 horas la competición se cerrará con el Campeonato de España de Duatlón Relevos Talentos. 

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