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Polideportivo

La Deputación da Coruña premia el talento de Ferrolterra

O Parrulo, Ale de Paz, Xan Suárez y Javier Gómez Noya recibieron diversos premios en la Gala do Deporte

Redacción
20/03/2026 21:45
Foto de familia de todos los premiados en la Gala do Deporte da Deputación
Foto de familia de todos los premiados en la Gala do Deporte da Deputación
Cedida
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La Deputación da Coruña reconoció la gran temporada vivida en Ferrolterra con varios premios a sus clubes y deportistas, que brillaron durante la pasada temporada. Así, el Teatro Colón de la ciudad herculina, que acogió los IV Premios do Deporte, distinguió a O Parrulo Ferrol, a Ale de Paz, a Xan Suárez y a Javier Gómez Noya por su grandes hitos. 

Pero antes de llegar a estos reconocimientos, el presidente del organismo autonómico, Valentín González Formoso, destacó el gran momento que vive el deporte gallego, al tiempo que apuntó que “detrás de cada un dos logros que celebramos hoxe –por ayer– hai anos de dedicación, constancia e moitas horas de traballo. Iso tamén queremos recoñecelo, así como tamén ás familias e os clubs de base que sempre están detrás, apoiando, acompañando e facendo posible moitos dos éxitos que estamos a celebrar”. Por su parte, el diputado de Deportes, Antonio Leira, destacó el papel del deporte más allá de la competición, ya que “forma persoas e transmite valores que van moito máis alá dos resultados”. 

Una vez finalizados los discursos fue la entrega de los premios, donde el primer local en subir a recogerlo fue Xan Suárez, que fue distinguido como mejor entrenador. Para el jurado, el cedeirés es un referente en el duatlón y triatlón a nivel gallego y estatal. Además, destacaron su presencia como técnico en el Mundial de Australia y ser parte de la selección española en el presente año. 

Xan Suárez recibiendo el premio a mejor entrenador

A continuación, fue el turno de O Parrulo, que recibió una mención especial por lograr el ascenso a Primera División, mientras que la jugadora nedense Ale de Paz recibió su premio por haber contribuido a los éxitos de España en el primer Mundial femenino de fútbol sala. Por último, Javier Gómez Noya recibió un galardón honorífico por su trayectoria y su papel como referente en el deporte gallego, ay que para mucho es uno de los mejores triatletas de la historia. 

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