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+Deportes

La fiesta del deporte coruñés se celebra el viernes en el Teatro Colón con los Premios da Deputación

El evento, que comenzará a las 20.00 horas, premiará a los mejores nombres de la provincia

Redacción
19/03/2026 21:07
Imagen de archivo de la pasada Gala Deputación do Deporte
Imagen de archivo de la segunda edición de la gala
Cedida
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Una quincena de galardones y cuatro menciones especiales. Y muchos, muchos reconocimientos para visibilizar tanto a las grandes figuras del deporte provincial como a aquellas más silenciosas o en la sombra. El Teatro Colón de A Coruña acoge enla jornada del viernes esta celebración, la cuarta edición de la Gala dos Premios do Deporte da Deputación, a partir de las 20.00 horas, y lo hace como broche al proceso de selección de la candidaturas enviadas desde muchos de los 93 concellos de la provincia. 

Un evento presidido por el dirigente del gobierno coruñés, Valentín González Formoso y en el que se conocerá a los mejores nombres del deporte de A Coruña y que tomarán el relevo de Ana Peleteiro y César Carballeira. Una lista de premiados que, el pasado año, tuvo un hueco muy especial a la representación de la comarca de la mano de una especial mención al Baxi Ferrol, con su disputa de la final de la Eurocup o el Pantín Classic como mejor evento, así como a la cedeiresa Dolores López como la más destacada veterana tras una gran campaña de bádminton.

La entrada al acto será gratuita hasta completar el aforo. Una gala en la que, además de la imprescindible entrega de galardones, contará con vídeos y actuaciones para valorar el deporte como herramienta de cohesión social

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