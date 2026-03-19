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+Deportes

Javier Picos encabeza a los locales en el Estatal sub 20 catalán

El del Marineda, junto con representantes del Atletismo Narón y Ría Ferrol, compiten en Sabadell

Redacción
19/03/2026 21:48
Picos, en el centro, en el pasado Gallego
Picos, en el centro, en el pasado Gallego
Cedida
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El medallero de base de la comarca puede seguir aumentando este fin de semana. Y es que tras el doblete logrado por Bruno Castro en el Nacional sub 18, ahora es el turno de la delegación local sub 20, que hará frente a su Campeonato de España este fin de semana en Sabadell. 

Un cita “indoor” en la que uno de los focos estará puesto en el local Javier Picos –Marineda–. Asimismo con cambio de categoría incluido, el deportista llega a tierras catalanas con el estandarte de subcampeón sub 18 el pasado año. Y con la misma energía tomará la salida en los 800 metros, con su 1:51.83, su mejor marca personal, firmada hace poco más de un mes en Ourense.

Picos estará acompañado en este cuadro masculino por el doble concurso de Tesfaye Chao –longitud y triple– y Alejandro Domingo en 3.000, ambos del Atletismo Narón. En el cuadro femenino, la representación local correrá a cargo de la deportista del Ría Ferrol, María Barrios, una de las favoritas en triple.

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