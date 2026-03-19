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+Deportes

El Natación Ferrol, al agua en Sabadell

Cinco deportistas locales inician el viernes la cita nacional infantil

Redacción
19/03/2026 21:34
Ramos, Troitiño y Jiménez, con su técnico
Ramos, Troitiño y Jiménez, con su técnico
Cedida
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En un total de diez pruebas la natación local estará representada en una nueva competición estatal. Será el Natación Ferrol el que emprenda viaje hasta Sabadell para saltar al agua en el Campeonato de España infantil de invierno, en una competición para la que cinco de sus deportistas consiguieron las mínimas necesarias. 

Una prueba estatal que vivirá sus primeras citas en la jornada del viernes y en la que ya estarán en liza tres de los nombres del club de Caranza. La primera en buscar su pase a la final será Aroa Jiménez Filgueira, con su concurso en los 200 estilos. Además, la local disputará el 400 y el hectómetro y los 200 mariposa.

También estará hoy en el agua catalana el que asimismo, al igual que Jiménez, formó con la selección gallega en el último Nacional por Autonomías, Diego Troitiño. Y que ya formó en esta competición nacional el pasado año. En su caso se estrenará en los 200 espalda, completando su también amplio programa de competición en los 100 y 50 de esta misma modalidad. Irati Martínez abrirá también fuego en esta primera jornada en los 100 braza.

Una prometedora delegación del Natación Ferrol que completan Icía Ártico en el 200 mariposa y Rocío del Carmen Ramos Pérez en el hectómetro libre. Una nueva prueba y ocasión para que la cantera local demuestre su potencial entre los mejores nombres del panorama estatal.

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