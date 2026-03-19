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+Deportes

De la larga a la corta distancia en Verducido

La Copa Galega sprint contará con la presencia de Firrete, Grupo Xuvenil y KDM Cabanas

Redacción
19/03/2026 21:14
Una de las pruebas del circuito provincial
Cedida
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El piragüismo gallego abandona este fin de semana las distancias largas y se centra en las cortas. Tras las competiciones autonómicas de 5.000 y 3.000 metros, esta última con As Pontes como sede, ahora es el turno para las regatas de 200, 500 y 1.000 metros. Una Copa Galega de sprint que vive en el complejo deportivo David Cal su primera parada para las categorías sénior y juvenil en tripulaciones de equipo. 

Un pistoletazo de salida en el que estarán el Náutico Firrete de Pontedeume, el Grupo Xuvenil de As Pontes y el KDM Cabanas. La delegación local formará tanto en las citas júnior de K-2 como en las de K-4, con hasta una decena de embarcaciones buscando las primeras posiciones en este trofeo. La cita comenzará mañana a las 10.10  y se prolongará hasta las 13.40 horas. 

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