De la larga a la corta distancia en Verducido

Una de las pruebas del circuito provincial Cedida

El piragüismo gallego abandona este fin de semana las distancias largas y se centra en las cortas. Tras las competiciones autonómicas de 5.000 y 3.000 metros, esta última con As Pontes como sede, ahora es el turno para las regatas de 200, 500 y 1.000 metros. Una Copa Galega de sprint que vive en el complejo deportivo David Cal su primera parada para las categorías sénior y juvenil en tripulaciones de equipo.

Un pistoletazo de salida en el que estarán el Náutico Firrete de Pontedeume, el Grupo Xuvenil de As Pontes y el KDM Cabanas. La delegación local formará tanto en las citas júnior de K-2 como en las de K-4, con hasta una decena de embarcaciones buscando las primeras posiciones en este trofeo. La cita comenzará mañana a las 10.10 y se prolongará hasta las 13.40 horas.