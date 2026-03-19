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+Deportes

Bicicletas preparadas para comenzar la campaña de cross country olímpico en Meis

La Copa Galicia tendrá una parada en Ferrol con la cita Val de Esmelle

Redacción
19/03/2026 21:54
Una de las citas ferrolanas
Una de las citas ferrolanas
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La campaña de cross country olímpico –XCO– comienza este fin de semana y lo hace con el II XCO Armenteira e Punto, en el concello pontevedrés de Meis. Una competición en la que irán calentando piernas para un calendario que se prolongará hasta el 13 de junio y que, además, vivirá una parada en la comarca, con la cita a disputarse en Esmelle el próximo 4 de abril. 

Precisamente de la entidad ferrolana estrenarán campaña seis de sus deportistas, con los cadetes Juan Criado, Xoel Lourenzo y Andrea Paz, así como el infantil Santiago Hermida y los veteranos Xorxe Lourenzo y Jorge Soto. En la tierra pontevedresa estarán también los locales del Cambre Carlos Aguilar, Sara Cerezo y Lara Fernández –esta última tras ser tercera el pasado año–.

Un cajón en el que también estuvo una Carla Hermida que este año forma en las filas del Náutico de Narón, al igual que su hermano Pedro. Los deportistas del Pulpeiros mugardés Daniel Galdo Bogo y Ángel Galdo López, en máster e infantil, completan la delegación local. Una campaña de XCO que además, cabe recordar, terminará con la disputa del Gallego de la modalidad en As Pontes.

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