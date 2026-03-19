Ares celebra el Día del Padre con un bronce

La tripulación de la villa, con sus preseas Nuria Tubio

Si hace poco más de un año, la “Santa Olalla” del Remo Ares añadía a su palmarés su primer título autonómico de traineras, ahora la tripulación de la villa viene de poner una nueva muesca en su curriculum con el podio logrado en el Campeonato Gallego de larga distancia.

En la festiva jornada del jueves, la tripulación un año más dirigida por José Manuel Peláez, Pendo, se desplazó para, en esta ocasión, remar en agua dulce y con la lámina del embalse de Castrelo do Miño como soporte. En un formato contrarreloj en el que tomaron parte un total de nueve tripulaciones en la competición absoluta masculina, los remeros aresanos firmaron la tercera posición en esta novedosa prueba para la representación aresana.

Y si bien a estas alturas de su preparación el resultado fue algo mejor de lo esperado, también lo fue la distancia con sus dos predecesores, Cabo da Cruz y Chapela. Álvaro García, Pablo Loureiro, Adan Prados, Pedro Carro, Adrián Cordero, Jesús Saavedra, Raúl Nogueras, Andrés Peña, Eloy Arvidas Meizoso, Cosme Sampedro, Andoni Larruscain, Lucas Otero, Pablo Rodeiro y el patrón Hugo Rascado continuarán ahora con su preparación para llegar a pleno rendimiento a una nueva campaña en la Eusko Label. Eso sí, por el medio, en unas semanas una campaña de trainerillas importante para ir afinando.

Una cita autonómica en la que los sénior de la villa no estuvieron solos, ya que hasta Ourense también se desplazaron los veteranos, consiguiendo la sexta posición en este ranking autonómico.