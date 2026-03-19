Arco Ferrol y Sílex de As Pontes apuntan a la primera cita liguera

Un momento del Trofeo Entroido Xove dirimido en Caranza Emilio Cortizas

La Liga Gallega al aire libre de tiro con arco vive este fin de semana sus primeras tiradas. Una competición que arranca en Redondela, bajo la organización del Club Meigarco y la Federación Autonómica, y en la que la representación local se limitará a deportistas del Arco Ferrol y Sílex de As Pontes.

Eduardo Ponce, Mateo Bollaín, Daniel Rodríguez, Guillermo Rodríguez y Ana María Fernández estarán en la línea de tiro con la indumentaria del club de la ciudad naval, mientras que Daniel González Formoso lo hará por el de la villa. El calendario continuará dentro de un mes, asimismo en Redondela, mientras que la competición recalará en Narón a finales de abril