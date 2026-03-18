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+Deportes

Gran inicio de campaña para el Ximnasia Ferrolterra en el Trofeo Real Grupo Cultural Covadonga

Las doce canteranas de la entidad fenesa brillaron en la cita asturiana

Redacción
18/03/2026 19:18
Las locales, con su medalla de bronce
Las locales, con su medalla de bronce
Cedida
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El Ximnasia Ferrolterra abrió en el Trofeo Real Grupo Cultural Covadonga su calendario de esta temporada. Y lo hizo con la gran actuación de doce de sus deportistas de base. 

Un estreno en el que Adara Cordeiro se colgó la plata en salto –Base 6–, al igual que Sara Santalla en Base 4. Lucía Vilar, Icía Robles, Carmen y Lola Erezuma fueron bronce por equipos en Base 5, con esta última deportista consiguiendo también el bronce en salto.

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