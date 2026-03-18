Ferrol, Narón, Ares, Fene y Franza, en el podio del Gallego infantil

La delegación del Renbukan, en Santiago Cedida

Renbukan, Escuela Superior de Kárate de Narón –ESKN–, Grupo Bazán, Casino de Ares, AM Fene, Franza, Bunkai y Shiai Narón. Todas ellas ejercieron la representación en el Campeonato Gallego infantil celebrado en Santiago y todas ellas estuvieron presentes en el cajón demostrando el nivel de la cantera comarcal de esta disciplina.

Un éxito que estuvo encabezado por el club ferrolano Renbukan, con cinco preseas en su medallero entre las que destacan sus tres títulos. Además, dos de ellos fueron para el mismo domicilio, el de los hermanos Julia y Ramón Vázquez Menéndez, primeros en las citas de combate alevín +32 kilos y juvenil -40 kilos, respectivamente. Un trío dorado que completó Pablo Beceiro, en su caso en este último peso corporal en infantil.

El club de la ciudad naval redondeó su actuación copando dos de los puestos de podio en infantil +45, de la mano de Pelayo Freire y Álvaro López, plata y bronce. Una doble presencia que también logró la ESKN, gracias a la buena competición llevada a cabo por Lucy Rey y Zulema Portela en infantil +42 kilos y que les reportó la primera y tercera posición, respectivamente. Asimismo, su compañero de categoría Miguel Ángel Villadóniga regresó a casa con otro título en -35 kilos.

Deportistas de la ESKN Cedida

El Grupo Bazán también se unió a este club dorado, de la mano de su joven promesa, el alevín Erik Fernández que firmó la primera posición en +34 kilos, con el juvenil Diego Farto colgándose el bronce.

Copa Cadete

Un medallero en la cita autonómica en el que también estuvieron el Casino de Ares con una plata y un bronce para el juvenil Jaime Errasti en kata y kumite; el AM Fene, con la infantil Laura Torrecilla –plata–; Franza y Bunkai con tres bronces –Lola Caamaño, Roi Bouso y Luca Rey– y otros dos terceros lugares –Mateo Gaona y Alejandra Regueiro– y el Shiai naronés, con la tercera posición de Aroa Naveiras.

El Fontes do Sar acogió también la Copa Cadete, en la que asimismo la delegación comarcal brilló. No fue en esta ocasión de color dorado, pero sí plateado y cobrizo para la ESKN, con Nicole Ramallo y Alejandra Couce, ambas en kumite +54 kilos. Pablo García, del Grupo Bazán, firmó sendos bronces en kata y kumite, con el Bunkai uniéndose también a este medallero de la mano de Pablo Caneiro.