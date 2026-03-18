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+Deportes

Excelente fin de fiesta para la AD Ferrolterra en Touro

La entidad local consigue siete oros

Redacción
18/03/2026 19:35
Nicol Carro y Carla Salvador, en el podio benjamín
Nicol Carro y Carla Salvador, en el podio benjamín
Cedida
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La quinta y última jornada de la Liga Galicia Rías Altas fue el exitoso preludio de gran parte de la delegación local de cara a un Campeonato Gallego infantil y cadete que se disputará en Marín a finales de este mes.

Una competición liguera que en esta ocasión se dirimió en Touro y en la que la AD Judo Ferrolterra se embolsó un total de 24 metales, de las que siete fueron oros. En la competición benjamín, con ocho preseas, las victorias fueron para Sofía Díaz y Nicol Carro, con unas victorias que en el cuadro de edad alevín se llevó su compañero José Luis García.

También hubo doble premio para la entidad local en las competiciones de categoría infantil y cadete. En la primera se subieron a lo más alto del podio Alba Bollo y Xabier Allegue, mientras que en la segunda hicieron lo propio Amelia Tenreiro y Xoel Siso.

Una prueba en la que la delegación más joven del club local estuvo acompañada por sus técnicos Alberto López, Pitu; Armando, Álex y Alberto Castro.

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