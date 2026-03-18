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Deporte y aprendizaje en el segundo Torneo Escolas indoor naronés
En la prueba debutaron nombres de la escuela naronesa, Cambre y A Coruña
El alumnado de la escuela municipal de Narón pudo disfrutar de sus primeras flechas “oficiales” con la disputa del II Torneo Escolas Indoor en una cita deportiva y de confraternización junto con las escuelas de Cambre y de A Coruña –Cutarc–. Una cita en la que Carla Rodríguez, Jorge Mateo, Julia Blanco, Tomofe Soloviov, Ismael Lage y Luis Gómez estuvieron en el podio.