Deporte y aprendizaje en el segundo Torneo Escolas indoor naronés

Línea de tiro de la competición naronesa Cedida

El alumnado de la escuela municipal de Narón pudo disfrutar de sus primeras flechas “oficiales” con la disputa del II Torneo Escolas Indoor en una cita deportiva y de confraternización junto con las escuelas de Cambre y de A Coruña –Cutarc–. Una cita en la que Carla Rodríguez, Jorge Mateo, Julia Blanco, Tomofe Soloviov, Ismael Lage y Luis Gómez estuvieron en el podio.