Martín López y Pedro Delgado rozan el “top 10” en Sevilla

La delegación eumesa, en la competición de La Cartuja Cedida

Las aguas sevillanas de La Cartuja reunieron a más de un centenar de clubes que pusieron en liza a sus mejores nombres en el Nacional de invierno sobre 5.000 metros sin porteos.

Una competición en la que estuvieron presentes deportistas del Náutico Firrete, Grupo Xuvenil de As Pontes, Piragüismo Narón y KDM Cabanas, si bien sólo los dos primeros pudieron celebrar tener a sus palistas en la final estatal.

De hecho, la entidad de Pontedeume rozó en dos ocasiones el “top 10” de esta complicada prueba y lo hizo gracias a la actuación de su sub 23 Martín López y del júnior Pedro Delgado. López –que cabe recordar hace tres años fue oro júnior y posteriormente medallista mundial en la cita con porteos– consiguió una meritoria undécima posición entre los 60 mejores nombres clasificados para la final en el Guadalquivir.

Una última regata en la que también estuvieron sus compañeros Bruno González y Antón Cao, decimonoveno y trigésimo segundo, respectivamente.

Una presencia local en esta última regata que también hubo en júnior, en esta ocasión el también eumés Pedro Delgado y con el pontés Adrián Filgueira. El primero cruzó la línea de meta en la decimocuarta posición, con el del Grupo Xuvenil en la cuadragésimo tercera. También entraron en liza Omar Penabad en esta misma categoría y la sénior del Náutico Firrete Andrea Piñeiro. Esta última terminó trigésima en su clasificación sobre 3.000 metros, mientras que el de la villa minera fue sexagésimo noveno en su regata clasificatoria. Un pase a las finales que tampoco pudieron lograr el júnior del Piragüismo Narón Izán Pedreira, el del KDM Cabanas Pablo García ni sus compañeros Mateo y Valentín López en sub 23.