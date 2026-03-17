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+Deportes

Iria Jarama, del Remo San Felipe, prepara ya la Copa del Mundo

La sadense fue segunda en un Open de Primavera de Banyoles selectivo para la composición de la selección española

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
17/03/2026 22:22
Jarama fue segunda en la final absoluta de skiff
Jarama fue segunda en la final absoluta de skiff
Cedida
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Contra los elementos, crono y rivales, así hizo frente la remera del San Felipe Ferrol Iria Jarama en un Open de Primavera en el que, asimismo, se pusieron en juego las plazas para conformar la selección española de remo olímpico. La sadense fue la única representante local en esta cita disputada en una lámina de agua de Banyoles en la que asimismo permanece concentrado el combinado nacional, con Jarama en ese selecto grupo de elegidas.

Y si bien la deportista del San Felipe ya tenía fijada su residencia en este emplazamiento fruto de su condición de integrante de la concentración permanente, durante estos días lo hace como uno de los nombres que se encuentran preparando ya la próxima Copa del Mundo de Sevilla, a disputarse a finales de mayo. Un proceso de selección que tuvo que ser reducido debido a las malas condiciones meteorológicas, concentrándose su disputa el sábado y suprimiéndose los cuartos de final.

Jarama entró en liza en la segunda eliminatoria de skiff –todas las citas absolutas se disputaron sobre una distancia de dos kilómetros–, en la que se impuso con cierta comodidad para avanzar hacia la final. Una última regata en la que la del San Felipe fue segunda, consiguiendo una de esas dos primeras ansiadas plazas, finalizando a poco más de dos segundos de la ganadora Virginia Díaz. Jarama se encuentra preparando durante estas jornadas, precisamente, la modalidad de skiff con un grupo absoluto femenino que completan otros ocho nombres, siendo la local la única gallega en liza en este cuadro.

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