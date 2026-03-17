Candela Montero brilla en casa

El Celta Ingenieros se hizo con la segunda posición en Campo da Serra Daniel Alexandre

El Narón Tenis de Mesa ejerció de anfitrión, organizador y protagonista en la triple competición autonómica disputada durante dos intensas jornadas en el pabellón de Campo da Serra. Siguiendo la estela de los buenos resultados cosechados fuera de sus fronteras, la delegación naronesa también brilló en la competición doméstica. Concretamente en las tres dirimidas en el recinto local.

En la prueba absoluta de dobles –femenina, masculina y mixta–, los nombres del TM Cidade de Narón estuvieron presentes en todas las fases finales, consiguiendo además dos títulos, un subcampeonato y puesto de semifinalista. La internacional Candela Montero Caaveiro fue, en esta ocasión, la que se llevó el doblete a casa. La naronesa levantó el trofeo tanto en la competición femenina como en la mixta, formando equipo con Lucía Saura Gómez y Brais Rodríguez Sixto.

En el primero de los cuadros, este tándem junto con su compañera Julia Guerra –formando equipo con Laura Forte, del Pontevedra– fueron los únicos locales en conseguir alcanzar el cuadro final. Y mientras que la subcampeona en el Estatal sub 23 se despedía prematuramente en su primer duelo, Montero y Saura avanzaban hasta una final en la que se medía a dos viejas conocidas, Alba Álvarez y Jiaqi Guo, del Monte Porreiro, a las que doblegaron en tres mangas.

El Narón TM cerró un gran concurso en casa Cedida

Mientras en la competición mixta, Montero y Rodríguez, estuvieron acompañados en el cuadro definitivo por la propia Guerra y Adrián Vidal y Saura y Enzo López, con esta pareja alcanzando la semifinal por el otro lado del cuadro. Sin embargo, el tándem conformado por Natalia Fernández y Diego Varela impidió una final netamente naronesa. Una venganza por esta derrota previa que pudieron tomarse sus compañeros asimismo en tres sets. En dobles masculinos, el propio Vidal con Ishaí Piñeiro rozaron este título, si bien, y tras adelantarse 0-2, vieron cómo sus rivales Alexander Malov y Diego Varela le daban la vuelta al marcador para ganar 3-2.

Infantil y sub 23

En infantil, cuatro de las formaciones locales se quedaron con la miel en los labios y, casualmente, en tres de estas competiciones siendo superadas por los conjuntos del Monte Porreiro y en otro por el Pontevedra. Así fue en infantil masculino y femenino, con Celta Ingenieros –Ángel Piñón, Aarón Roca y Haojian Bi– y TDOT –Nadia Bella Martín y Lía Vila– finalizaron en la segunda posición, al igual que los otros dos conjuntos sub 23. En chicas, el 2Ksystem de Saura, Montero y Julia Guerra y en chicos el Celta Ingenieros de Enzo López, Anxo Martín y Brais Rodríguez lo intentaron hasta el final, sin poder obtener la recompensa del oro.

Unas competiciones en las que también formó parte el conjunto del Concello de Ares –encuadrado dentro de la disciplina naronesa– de Josué García, Antón Xoel Carpente, terminando en la quinta posición de la competición infantil. Una actividad que para infantiles y sub 23 continuará mañana con la disputa de las citas individuales en Pontevedra.