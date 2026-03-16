Una Copa de España que crea tradición familiar

José Luis Suárez (derecha) posa con su padre e hijo Cedida

La Copa de España de fútbol sala es una competición muy especial por varios factores. No sólo se puede presenciar a los mejores equipos nacionales durante cuatro días de intensos partidos, sino que sirve para que las aficiones se junten, festejen, animen y se diviertan juntas. Sin ningún tipo de altercado. Todos acuden al lugar designado como sede para presenciar un buen espectáculo, sin importar de que equipo seas.

Y eso es algo que cumple a la perfección José Luis Suárez González, más conocido como “Ruso”, socio de O Parrulo Ferrol, que lleva acudiendo a esta competición ininterrumpidamente desde la temporada 2009/10, cuando Santiago de Compostela fue designada como sede aunque su equipo del alma no la haya disputado últimamente. El ferrolano fue a esa edición porque “siempre me había gustado mucho el fútbol sala, ya que lo jugué desde pequeño. Cuando empezó la Copa y fue cerca, fui a verla y me enganché”, reconoce, al tiempo que añade que “es algo único porque ves a los mejores jugadores del mundo durante cuatro días, además de que el ambiente es espectacular. Hay un trato exquisito entre aficiones y eso me ayudó a engancharme”.

Asimismo, esa primera final que presenció fue un auténtico partidazo en el que se enfrentaron “ElPozo Murcia y el Lobelle, que en esa época tenía un equipazo. Perdieron en Santiago en los dos últimos segundos tras un duelo muy emocionante”, rememora Suárez. Aunque parecía que su aventura iba a terminar ahí, ese germen del que se había contagiado comenzó a expandirse y le animó a acudir a las siguientes Copas de España, aunque no tuviese ninguna relación con ningún equipo.

Una familia

Aun así, eso le da igual. Se enfunda su camiseta de O Parrulo y su bandera gallega para representar al club de sus amores. Esa situación, al principio, “llamaba mucho la atención porque a la gente le choca que viniese desde Ferrol y no jugase O Parrulo, al que le tienen mucho cariño y buenos recuerdos porque es un equipo humilde. La verdad es que nos tienen mucho aprecio”, comenta. Las otras aficiones, haciendo gala del buen ambiente, lo acogían bajo su paraguas y así “pude crear muchos vínculos. Ahora, después de muchos años yendo, tengo amigos en Galicia, Valdepeñas, Jaén, Santa Coloma, Gran Canaria... Al final, nos hicimos familia y siempre quedamos de una Copa a otra para vernos y estar juntos. Es algo único”, apunta José Luis Suárez.

José Luis Suárez, en el centro, con una chirigota de Cádiz en la Copa de España disputada en Murcia Cedida

La única espinita que tiene clavada es que O Parrulo no lograse la clasificación para ir en el derbi ante el Noia, un partido “al que fui para animarles. Hablé con ellos antes de empezar, porque aquí hay mucha más cercanía, y les dije que no tuviesen presión y que se lo pasasen bien. Lucharon, pero fue una pena que no lo lograse porque estaba de cara”.

Aunque tuvo esa tristeza por no poder ver a los suyos en directo, acude con la misma alegría e ilusión que siempre para representar a su ciudad y su equipo en cualquier lugar. Por ello, al igual que en otras ediciones, espera que “los clubes humildes, como el nuestro, lleguen a la final porque son los que dan color a la Copa. Llevan a mucha afición y sin ellos, esto no sería lo mismo”.

Sueños

Además, de esos amigos que hizo por camino, él tampoco viaja solo por España adelante. Y es que desde hace diez años “siempre viene mi padre. Estuvo muchos años ligado al fútbol sala y conseguí que se liase para venir conmigo”, indica entre risas al tiempo que explica que “es una actividad que disfruto mucho con él. Nos une mucho. Al final, tiene 73 años y ya tuvo algún achaque de salud, pero se recuperó y ya está listo para ir a Granada a esta nueva edición de la Copa porque la espera con muchas ganas, ya que es su fin de semana favorito. De hecho, ya ni le pregunto, reservo todo y luego le aviso”, dice Ruso.

El Ruso, en la edición celebrada en Málaga Cedida

De esa manera, creó una tradición familiar que espera que se prolongue durante mucho más tiempo porque “ahora, mi siguiente reto es que podamos ir a alguna edición con mi hijo de cuatro años. Quiero que vayamos mi padre, mi niño y yo, las tres generaciones para seguir con esa pasión que nos une a todos que es el fútbol sala y la Copa de España”. Ahora, José Luis ya está contando las horas para acudir a Granada para ver una nueva edición y estar un paso más cerca de que su tradición familiar pase a otra generación.