Título para Lucía Piñón con el Delikia y plata ferrolana en Vedra

Integrantes del equipo ferrolano que se ocupó la segunda posición Cedida

El calendario gallego tuvo el pasado fin de semana su parada en una nueva cita de carácter autonómico como fue el Campionato Xunta de Galicia de duatlón contrarreloj por equipos, en una cita disputada en Vedra.

En esta segunda prueba autonómica del año –la primera fue en la modalidad cross–, la delegación local demostró su potencial estando presente tanto en el triunfo femenino como en el cajón masculino. En el primero, fue la naronesa Lucía Piñón Pereira la encargada de encabezar al conjunto del Delikia conformado por Carla Larrabeiti, Eva Piñel y Andrea Iglesias, para firmar el triunfo en Vedra con un tiempo de 1h.08:56.

Un título que en el cuadro masculino rozó el Triatlón Ferrol, con Ariel Soto, Iván Puentes, Manuel Pozuelo y Hugo Prida completando el trazado para colgarse la plata. Un cajón en el que, en el tercer escalón, estuvo el cedeirés Samu Sánchez, formando con el Delikia para ser tercero con Diego Carballeira, Adrián Lago, Emilio Tizón y Antón Gómez. Una tabla masculina en la que el Náutico de Narón, con un grupo de juveniles y nombres debutantes terminó su estreno en la decimoséptima posición de este Autonómico.