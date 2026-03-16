Épica victoria del Costa Ártabra

El Costa Ártabra festeja el triple sobre la bocina que le dio la victoria Martin Barreiro

Diez segundos de posesión. Balón para Mario López, que recibe y bota, se va de su par con un “crossover”, lo coge, se eleva y lanza a canasta para meter un triple que da la victoria a los suyos. Así fue la jugada final en la que el Costa Ártabra masculino logró vencer a un Salesianos Vigo que dio mucho guerra (65-62).

No fue un encuentro sencillo para los pupilos de Carlos Cotovad, que ofrecieron una mejor versión que la semana pasada. El toque de atención de su entrenador sirvió, ya que en el comienzo del duelo los suyos trataron de llevar la iniciativa del partido, consiguiendo pequeñas ventajas que eran enjugadas por su rival. A cada acción positiva local, le correspondía una visitante, por lo que el encuentro registró un 22-21 al final del primer acto.

En el segundo, la cosa cambió ligeramente. El grupo vigués, realizando un juego muy vistoso y anotando alguna canasta de mucho mérito, logró hacerse con el control del choque justo antes del final del cuarto (30-38). Tocaba remar para ganar, sobre todo tras un mal inicio de segunda mitad, en la que el Salesianos consiguió una ventaja de doce puntos. En ese momento, los ártabros despertaron de su letargo y empezaron a ser certeros en ataque y férreos en defensa. Eso les permitió reducir la diferencia, pero no recuperar el mando. Por ello, en el último acto subieron una marcha más y le dieron la vuelta al partido.

Pero los vigueses no se rindieron tan fácilmente y empataron el encuentro a falta de un minuto. Ahí, el BBCA cometió una pérdida, por lo que el balón era para su rival. Sin embargo, realizaron una defensa espectacular, en la que pudieron recuperar el esférico, para dárselo a Mario y que este ganase el encuentro.

Lucha

Esa épica victoria no sólo sirvió para olvidar el último partido, sino para que Ferrolterra sumase su único triunfo del fin de semana a pesar de los esfuerzos del BBCA femenino y el Baxi Ferrol Hotel Almirante. Los dos equipos lo intentaron hasta el final.

Respecto al duelo de Primera Nacional del Costa Ártabra, las de Carlos Vázquez no lo tenían nada fácil, ya que se medían al segundo clasificado, un Básquet Coruña Leyma, que se hizo con la victoria (60-39). Aun así, a pesar de lo abultado del marcador, el técnico comentó que “fue un buen partido, sobre todo en defensa porque llegamos a falta de un par de minutos para el descanso igualadas. Sin embargo, nos faltaron puntos y ellas empezaron a meter de fuera y se nos fueron. La verdad es que nos fuimos bastante contentas con la actuación del equipo”, apuntó el preparador.

Irene Somorrostro, durante el encuentro ante el Syngenta Daniel Alexandre

Tampoco tuvo suerte, el Baxi Ferrol, que cayó frente al PBB Syngenta (41-59). El conjunto de Patri Cabrera entró “muy bien en el partido y compitiendo cada balón”, indicó la canaria y añadió “conforme pasaban los minutos, se empezó a notar un desgaste físico por sólo tener ocho jugadoras. Eso nos penalizó mucho, al igual que el bajo porcentaje en el tiro exterior, por lo que se nos fue el choque”, se lamentó la preparadora.