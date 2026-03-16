El Rugby Ferrol se lleva un emotivo derbi frente al Fendetestas pontés

Imagen del derbi entre ferrolanos y ponteses Daniel Alexandre

El derbi vivido el pasado fin de semana en O Poboado fue muy emotivo por varias razones. Primero, porque era el enfrentamiento entre Rugby Ferrol y Fendetestas que servía para acabar esta temporada y segundo, porque suponía la despedida de Gus Piñón como entrenador del conjunto de la ciudad naval “después de 18 años en el club de manera ininterrumpida, tanto como jugador como técnico”.

Los suyos, en este partido tan especial, le dedicaron una victoria –ganaron 22-69– después de un choque “ante un equipo amigo y en el que movimos muy bien la pelota, jugamos mucho con el pie atrás y supimos aprovechar los espacios”, apuntó Piñón. De igual manera, Xosé Montero, del cuadro pontés, también destacó esa “fluidez que tiveron no ataque, que doblegou a nosa resistencia. O marcador fragouse nunha mellor efectividade deles que castigaron cada erro noso. O factor físico foi determinante nun partido moi bonito e ao que acudiu moita xente”.

Esa última victoria permitió al Rugby Ferrol finalizar en el quinto lugar, dando muestras de que si no llegan a perder duelos claves, podrían haber luchado por el título, algo que esperan hacer la próxima temporada.