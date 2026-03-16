Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Doblete dorado para Valeria Mera

Las citas gallegas sub 14, sub 12 y sub 10 cerraron la campaña de pista cubierta con Equilibrio, Narón, Ferrol, Ría y Olympo pontés subiéndose al cajón

Redacción
16/03/2026 20:30
Mera y Ortigueira, en el podio ourensano
Mera y Ortigueira, en el podio ourensano
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las instalaciones de Expourense se convirtieron en una auténtica fiesta para despedir la campaña de pista cubierta. Un hasta luego en el que los nombres más jóvenes fueron los protagonistas en dos intensos días de competición con deportistas sub 10, sub 12 y sub 14 buscando poner el lazo a esta parte de la campaña. 

Y por partida doble lo hizo la integrante del Equilibrio Ferrol Valeria Mera en la cita dirigida a deportistas de mayor edad. La local se coronó como la mejor sub 14 tanto en la competición de 500 metros como en el concurso de salto de longitud, en el que, además, con su 4,95 metros consiguió una nueva mejor marca personal.

La pontesa Díaz, a la izquierda
La pontesa Díaz, a la izquierda
Cedida

También lo hizo su compañera de club Celia Ortigueira, que con sus 4,84 metros fue segunda en esta competición para alegría de su entidad. Unos oros a los que se unieron el logrado por Aldara González en triple –9,70 metros y MMP–. Un medallero que para el Equilibrio Ferrol se completó con la plata de Adriana Vázquez en pértiga y el bronce de Adrián Leonardo en 2.000 metros.

También se subió a lo más alto del cajón ourensano en esta última cita en pista cubierta una Claudia Lendoiro –AtletismoNarón– que no tuvo rival en el concurso de lanzamiento de peso. La naronesa fue la ganadora, también con su mejor registro de siempre, lanzando la bola a 9,11 metros. Un puesto por detrás, con la presea de plata, Lucas Jiménez Vilchez –Ría Ferrol– fue subcampeón en triple salto, el mismo lugar que ocupó la naronesa Lucía Alvite en la carrera de 2.000 metros.

Mucho más

La delegación más joven en Ourense fue la encargada de abrir fuego y lo hizo asimismo con una gran actuación en la que destacó el doblete de Diego Fraga, del Equilibrio. El joven deportista fue el mejor en la carrera de los 500 metros sub 10, ganando con MMP y mucha autoridad.

Integrantes del Atletismo Narón en las citas de base ourensanas
Integrantes del Atletismo Narón en las citas de base ourensanas
Cedida

Un triunfo que a punto estuvo de repetir en 50 metros, siendo segundo y uno de los dos nombres que bajaron de los ocho segundos en la cita ourensana. También el Olympo de As Pontes regresó con dos preseas. La entidad de la villa tuvo en Mireia Díaz López a su cabeza de cartel. La atleta local fue segunda en los mil metros con 3:20.90 y MMP en el cuadro sub 12. Un botín pontés en el que también estuvo su compañero Bieito Losada, asimismo en el kilómetro de distancia y en esta misma categoría.

El de la villa fue, en su caso, tercero, muy cerca de la segunda posición con su 3:13.64. Una competición en la que, como ejemplo de buen estado de forma de la cantera local, Christoper Cornejo –Equilibrio Ferrol–, Gael Seijido –Narón– y el también pontés Xoán Losada terminaron en el “top 10”, en la quinta, sexta y décima posición, respectivamente También en esta franja de edad, Sergio Rama González llevó a cabo un celebrado concurso de lanzamiento de peso, en el que el naronés consiguió el bronce con un mejor intento de 8,50 metros.

Lucas Jiménez, del Ría, a la izquierda
Lucas Jiménez, del Ría, a la izquierda
Cedida

Un tercer lugar en el que también inscribió su nombre Jimena Cal Méndez –Ferrol Atletismo–, en su caso en la final de 500 metros sub 10. Un bronce que rozó Pedro Tuimil –Narón– en el concurso de salto de altura sub 12 para ser finalmente quinto –igualado con 1,24 con el cuarto–, a tres centímetros del cajón ourensano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Integrantes del equipo ferrolano que se ocupó la segunda posición

Título para Lucía Piñón con el Delikia y plata ferrolana en Vedra
Redacción
Mera y Ortigueira, en el podio ourensano

Doblete dorado para Valeria Mera
Redacción
Castro, con su técnico Tomás Pérez y sus dos medallas nacionales

Bruno Castro repite oro ahora en sub 18
Redacción
El Costa Ártabra festeja el triple sobre la bocina que le dio la victoria

Épica victoria del Costa Ártabra
Redacción