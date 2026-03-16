Doblete dorado para Valeria Mera

Mera y Ortigueira, en el podio ourensano Cedida

Las instalaciones de Expourense se convirtieron en una auténtica fiesta para despedir la campaña de pista cubierta. Un hasta luego en el que los nombres más jóvenes fueron los protagonistas en dos intensos días de competición con deportistas sub 10, sub 12 y sub 14 buscando poner el lazo a esta parte de la campaña.

Y por partida doble lo hizo la integrante del Equilibrio Ferrol Valeria Mera en la cita dirigida a deportistas de mayor edad. La local se coronó como la mejor sub 14 tanto en la competición de 500 metros como en el concurso de salto de longitud, en el que, además, con su 4,95 metros consiguió una nueva mejor marca personal.

La pontesa Díaz, a la izquierda Cedida

También lo hizo su compañera de club Celia Ortigueira, que con sus 4,84 metros fue segunda en esta competición para alegría de su entidad. Unos oros a los que se unieron el logrado por Aldara González en triple –9,70 metros y MMP–. Un medallero que para el Equilibrio Ferrol se completó con la plata de Adriana Vázquez en pértiga y el bronce de Adrián Leonardo en 2.000 metros.

También se subió a lo más alto del cajón ourensano en esta última cita en pista cubierta una Claudia Lendoiro –AtletismoNarón– que no tuvo rival en el concurso de lanzamiento de peso. La naronesa fue la ganadora, también con su mejor registro de siempre, lanzando la bola a 9,11 metros. Un puesto por detrás, con la presea de plata, Lucas Jiménez Vilchez –Ría Ferrol– fue subcampeón en triple salto, el mismo lugar que ocupó la naronesa Lucía Alvite en la carrera de 2.000 metros.

Mucho más

La delegación más joven en Ourense fue la encargada de abrir fuego y lo hizo asimismo con una gran actuación en la que destacó el doblete de Diego Fraga, del Equilibrio. El joven deportista fue el mejor en la carrera de los 500 metros sub 10, ganando con MMP y mucha autoridad.

Integrantes del Atletismo Narón en las citas de base ourensanas Cedida

Un triunfo que a punto estuvo de repetir en 50 metros, siendo segundo y uno de los dos nombres que bajaron de los ocho segundos en la cita ourensana. También el Olympo de As Pontes regresó con dos preseas. La entidad de la villa tuvo en Mireia Díaz López a su cabeza de cartel. La atleta local fue segunda en los mil metros con 3:20.90 y MMP en el cuadro sub 12. Un botín pontés en el que también estuvo su compañero Bieito Losada, asimismo en el kilómetro de distancia y en esta misma categoría.

El de la villa fue, en su caso, tercero, muy cerca de la segunda posición con su 3:13.64. Una competición en la que, como ejemplo de buen estado de forma de la cantera local, Christoper Cornejo –Equilibrio Ferrol–, Gael Seijido –Narón– y el también pontés Xoán Losada terminaron en el “top 10”, en la quinta, sexta y décima posición, respectivamente También en esta franja de edad, Sergio Rama González llevó a cabo un celebrado concurso de lanzamiento de peso, en el que el naronés consiguió el bronce con un mejor intento de 8,50 metros.

Lucas Jiménez, del Ría, a la izquierda Cedida

Un tercer lugar en el que también inscribió su nombre Jimena Cal Méndez –Ferrol Atletismo–, en su caso en la final de 500 metros sub 10. Un bronce que rozó Pedro Tuimil –Narón– en el concurso de salto de altura sub 12 para ser finalmente quinto –igualado con 1,24 con el cuarto–, a tres centímetros del cajón ourensano.