Bruno Castro repite oro ahora en sub 18

Castro, con su técnico Tomás Pérez y sus dos medallas nacionales Cedida

Un oro, un bronce, una medalla de chocolate, puestos de finalistas y mejores marcas personales. A pesar de no contar con una numerosísima presencia, la delegación local en el Campeonato de España sub 18 de Antequera finalizó con muchas sonrisas y celebraciones para los nombres comarcales.

El protagonista de esta competición estatal fue el ferrolano Bruno Castro, en las filas del Coruña Comarca, que demostró cómo seguir siendo uno de los mejores con cambio de categoría incluido. Castro llegaba a esta cita con dos objetivos claros, continuar con su dominio nacional en triple salto y, además, llevarse asimismo un metal en el concurso de longitud. Y cumplió los dos.

El ferrolano era el rival a batir en la primera de las citas, llegando a la pista del centro de tecnificación como el líder español, con un mejor registro de 14,83 metros conseguido hace poco más de un mes en Ourense. No llegó el del Coruña Comarca a esta cifra, pero sí que se quedó cerca. Ya en su tercer intento Castro firmó un inalcanzable 14,70 metros, que superó en su último intento en cinco centímetros para celebrar todavía más este título con el que sigue la estela del oro sub 16 –oro tanto en pista cubierta como al aire libre–.

Emoción

Un título y un registro que lo colocan como uno de los nombres a seguir en el próximo Campeonato de Europa de la categoría que se disputa en la localidad italiana de Rieti a mediados del próximo mes de julio. Castro comenzó este concurso de triple ya con una medalla en el bolsillo, concretamente con el bronce logrado poco antes en la prueba de salto de longitud. Un tercer lugar que casi sabe a oro, ya que el local se subió al cajón con 6,90 metros que supone su mejor marca personal y quedándose a sólo un centímetro de Mateo Garrido – Club d’Atletisme de Valls– y de Víctor Souza –Playas de Castellón–, oro y plata en este emocionantísimo concurso.

Y también con la miel en los labios se quedó su compañera de club, y asimismo entrenada por Tomás Pérez, Lola Vigo. La ferrolana terminó cuarta en salto de altura en el que fue su primer Campeonato de España y en el que demostró su gran potencial. Vigo se quedó en 1,63 metros en la cuarta plaza y con una mejor marca de la temporada, a tres centímetros del cajón. Un concurso en el que también estuvo Adriana Castiñeira de Castro que, en su caso, repetía presencia en la final estatal. La del Coruña Comarca se quedó, en esta ocasión, más alejada del podio que su compañera, terminando con 1,55 metros en la octava posición.

Una competición nacional en pista cubierta en la que también estuvieron los deportistas del Atletismo Narón Pablo Vázquez Maiztegui y Lois Corral Mosquera. Los locales estuvieron los dos presentes en las finales de 1.500 y 60 metros, respectivamente.

Además, en el último de los casos, Corral se plantó en la última prueba batiendo en dos ocasiones su mejor registro personal, en la eliminatoria con un 7.02 y en semifinales bajando de siete segundos –6.99–. Una gesta que el naronés no pudo repetir en una final en la que el ganador Francisco de las Heras firmo el récord de España –6.71– y con el local octavo parando de nuevo el crono en 7.02.

Por su parte, su compañero Vázquez llegó a la última carrera en la que ocupó la décima posición de una cita en la que ganó Xoel Franco García –Celta– con una mejor marca personal de 3:51.49.