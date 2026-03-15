Nico Astigarrabía cierra el Nacional con dos preseas más

Nico Astigarrabía posa con una de las tres medallas que logró en el Nacional de Sabadell Cedida

Nico Astigarrabía tenía difícil superar lo que había logrado en categorías inferiores, pero en su primer año júnior ya ha demostrado que está hecho de otra pasta. El nadador del Marina Ferrol, que había empezado este Campeonato de España con un oro en 200 metros braza, lo cerró de la misma manera, logrando un metal dorado en 100 y lo adornó con una plata en el 50 de esta modalidad.

Después de ese gran inicio con victoria, al ferrolano le tocaba prepararse para el medio hectómetro de braza. Ahí sabía que tenía que sacar todo su potencial y así lo hizo en la eliminatoria, donde ocupó la segunda posición de su franja de edad –16 años–, con un tiempo de 30.16. El local no estaba satisfecho y en la final rebajó su registro hasta 30.01, quedándose a una décima del ganador, Izan Sánchez. Sin duda una buena manera de continuar con el Nacional. En esta prueba, no estuvo sólo pues Miguel Graña, del Natación Ferrol, también participó, pero no se metió en la final.

Después de esa plata, Astigarrabía estaba listo para su última prueba, 100 braza. Al igual que había hecho antes, comenzó muy bien, metiéndose segundo en la lucha por las medallas tras parar el crono en 1:06.70. Aunque era un buen registro, sabía que podía dar más y así lo hizo, rebajando en más de un segundo su tiempo (1:05.24) para adjudicarse su segundo oro. Sin duda, la mejor manera de cerrar el certamen.

Pero el no fue el único local que compitió, ya que Graña también lo acompañó aunque sin suerte. Sergi Navarro, en sénior, finalizó tercero en la final B de 200 espalda, para ser undécimo, mientras que Tadeo Tabeira no se pudo meter en la final de 100 libre.