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Triatlón

Miriam Casillas finaliza octava en la Copa del Mundo de Lanzarote

La pacense fue la segunda mejor española de la prueba

Redacción
14/03/2026 21:59
Miriam Casillas, durante una prueba pasada
Miriam Casillas, durante una prueba pasada
Cedida
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Miriam Casillas fue la única representante local que finalmente entró en liza en la Copa del Mundo de Lanzarote –el cedeirés Damián Suárez era reserva–, pero eso no pesó lo más mínimo a la del Ría de Ferrol, que cerró su participación con un meritorio octavo puesto. 

La triatleta olímpica, desde el inicio de la prueba, se encontró muy cómoda. En la primera parte de la carrera salió undécima del agua y rápidamente consiguió meterse en el grupo de cabeza gracias a una rápida transición y a apretar en los dos primeros kilómetros de ciclismo. Una vez logrado ese objetivo, la pacense continuó trabajando para situarse al frente de un grupo de diez participantes. Ese buen hacer le permitió esquivar una doble caída poco antes de la segunda transición. 

Justo cuando empezó la carrera a pie el viento, que había estado muy presente, aumentó su intensidad, pero a Casillas no le importó demasiado. Rodó gran parte en la quinta posición, pero en el sprint final perdió tres lugares para situarse como la segunda mejore española tras Marta Pintanel. 

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