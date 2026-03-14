Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Belén Toimil se estrena con una sexta posición

La mugardesa regresó a uno de sus lugares fetiches, Nicosia, pero no pudo repetir el bronce que logró en el pasado

Redacción
14/03/2026 21:56
Belén Toimil, en acción durante la Copa de Europa disputada en Nicosia
Belén Toimil, en acción durante la Copa de Europa disputada en Nicosia
RFEA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A pesar de regresar a uno de sus lugares fetiches y venir con la confianza por las nubes tras un nuevo Campeonato de España de pista cubierta, Belén Toimil no pudo repetir el bronce que logró en la Copa de Europa de Nicosia tras finalizar en la sexta posición con un lanzamiento de 16,75 metros en su estreno en la competición al aire libre. 

Quizá fuera por los nervios por ser la encargada de abrir esta nueva parte de la temporada, pero lo cierto es que la competición continental no comenzó de la mejor manera posible. La lluvia hizo acto de presencia en el inicio y eso obligó a retrasar todas las pruebas, algo que obligó a todos los participantes a sacar su fortaleza mental para conseguir dar su máximo. Y eso hicieron todas las participantes de lanzamiento de peso, ya que desde el inicio demostraron que no se iban a pasear por Nicosia. 

En esos primeros intentos tanto la alemana Katharina Maisch y las portuguesas Jessica Inchube y Eliana Bandeira ya se distanciaron, mientras que Toimil empezó un poco más lenta, pero fue ganando confianza para conseguir una marca de 16,75, muy lejos de su mejor registro de esta campaña. Aun así, la mugardesa pudo lograr una sexta plaza, que bien pudo ser una quinta. Y es que se quedó a apenas 14 centímetros de la húngara Renata Beregszázsi y a poco menos de un metro de la alemana Julia Ritter (17,30), pero muy lejos de Maisch, Inchude y Bandeira, que estuvieron intratables y se fueron hasta los 18 metros para copar los tres lugares del cajón en este comienzo de la temporada al aire libre. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Miriam Casillas, durante una prueba pasada

Miriam Casillas finaliza octava en la Copa del Mundo de Lanzarote
Redacción
Belén Toimil, en acción durante la Copa de Europa disputada en Nicosia

Belén Toimil se estrena con una sexta posición
Redacción
Imagen de archivo de un partido de O Esteo en A Fraga

O Esteo busca la reacción ante el Guardo
Redacción
Antón Cao, en el pasado selectivo de Trasona

Náutico Firrete, Narón, Xuvenil y KDM, en La Cartuja
Redacción