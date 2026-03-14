Belén Toimil se estrena con una sexta posición

Belén Toimil, en acción durante la Copa de Europa disputada en Nicosia RFEA

A pesar de regresar a uno de sus lugares fetiches y venir con la confianza por las nubes tras un nuevo Campeonato de España de pista cubierta, Belén Toimil no pudo repetir el bronce que logró en la Copa de Europa de Nicosia tras finalizar en la sexta posición con un lanzamiento de 16,75 metros en su estreno en la competición al aire libre.

Quizá fuera por los nervios por ser la encargada de abrir esta nueva parte de la temporada, pero lo cierto es que la competición continental no comenzó de la mejor manera posible. La lluvia hizo acto de presencia en el inicio y eso obligó a retrasar todas las pruebas, algo que obligó a todos los participantes a sacar su fortaleza mental para conseguir dar su máximo. Y eso hicieron todas las participantes de lanzamiento de peso, ya que desde el inicio demostraron que no se iban a pasear por Nicosia.

En esos primeros intentos tanto la alemana Katharina Maisch y las portuguesas Jessica Inchube y Eliana Bandeira ya se distanciaron, mientras que Toimil empezó un poco más lenta, pero fue ganando confianza para conseguir una marca de 16,75, muy lejos de su mejor registro de esta campaña. Aun así, la mugardesa pudo lograr una sexta plaza, que bien pudo ser una quinta. Y es que se quedó a apenas 14 centímetros de la húngara Renata Beregszázsi y a poco menos de un metro de la alemana Julia Ritter (17,30), pero muy lejos de Maisch, Inchude y Bandeira, que estuvieron intratables y se fueron hasta los 18 metros para copar los tres lugares del cajón en este comienzo de la temporada al aire libre.