Triple compromiso gallego en el naronés Campo da Serra

Santalla y Montero, durante la presentación Cedida

Tres serán los campeonatos autonómicos que este fin de semana se pongan en juego en Narón, concretamente en sus instalaciones de Campo da Serra, en donde se disputarán las citas gallegas infantil y sub 23 por equipos y el absoluto de dobles. Un completo calendario deportivo –para el que, además, el acceso es gratuito– que comenzará el sábado a las nueve de la mañana y el domingo a las diez, prologándose aproximadamente hasta las 18.30 horas.

Con la organización de Narón Tenis de Mesa y Federación Galega, y la colaboración del Concello, precisamente el presidente de la entidad deportiva, Fernando Montero y el edil de Deportes, Ibán Santalla, presentaron esta prueba que “permitirá ver en Narón un alto nivel competitivo”, señalaba el dirigente. Por su parte, Santalla agradecía al club su trabajo “de todo o ano, especialmente na promoción do deporte base”.

Una prueba en la que competirán en casa una amplia delegación naronesa y también aresana –concello en el que la entidad local imparte la actividad– y en la que también habrá presencia del San Xoán ferrolano en la cita absoluta, por lo que las opciones de podio son palpables en esta triple prueba gallega.