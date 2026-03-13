O Esteo busca la reacción ante el Guardo

Imagen de archivo de un partido de O Esteo en A Fraga Jorge Meis

Después de encandenar cuatro derrotas seguidas, O Esteo espera reaccionar de una vez por todas en su visita al complicado Deporcyl Guardo (18.00 horas, pabellón Municipal de Guardo). El conjunto pontés no está atravesando su mejor momento de la temporada en los últimos encuentros, que se le están escapando por pequeños detalles.

Por ello, ante el cuadro palentino espera recuperar esa confianza perdida y ganar confianza para el tramo decisivo de la temporada. De hecho, el técnico Iván López comentó que “somos conscientes de que non estamos no noso mellor momento polos resultados das últimas xornadas, pero a semana de adestramentos foi moi boa, no sentido de que os xogadores están comprometidos e seguen traballando ben para conseguir esa vitoria o antes posible e saír desta dinámica na que nos encontramos”.

Con todo, no lo tendrá nada fácil hacerse con los tres puntos pues el Guardo aprovechará la ventaja que tiene de su jugar en su feudo para conseguir una victoria que les aleje del descenso. Por ello, el pontés reclamó a los suyos que "estén concentrados durante os corenta minutos, que compitamos mellor nos momentos clave do partido e aproveitemos as nosas ocasións".