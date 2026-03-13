Náutico Firrete, Narón, Xuvenil y KDM, en La Cartuja

Antón Cao, en el pasado selectivo de Trasona Cedida

La delegación eumesa vuelve al agua. En esta ocasión el Firrete cambia el paisaje del embalse asturiano de Trasona, por el del río Guadalquivir, con el canal del CEAR de La Cartuja, en Sevilla, como sede de su próximo reto. Tras el buen primer selectivo protagonizado por los sub 23 de la entidad, varios de estos estarán también en el Campeonato de España de invierno sobre 5.000 metros y que abre la campaña de la especialidad en el calendario estatal.

Con casi un millar de palistas, Antón Cao, Martín López, Bruno González –sub 23–, el júnior Pedro Delgado y la sénior Andrea Piñeiro defenderán los colores eumeses en una prueba en la que también estarán palistas del Grupo Xuvenil de As Pontes, Narón y KDM Cabanas. Los de la villa Omar Penabad y Adrián Filgueira, el naronés Iván Pedreira y el cabanés Pablo García competirán en júnior. Mientras que los compañeros de este último Mateo y Valentín López lo harán en sub 23. Una prueba que, para categoría sénior, tendrá como recompensa el billete para el Europeo de Portugal.