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+Deportes

La cantera local cierra la campaña “indoor” en Expourense

Las instalaciones acogen los Gallegos sub 10, sub 12 y sub 14 

Redacción
13/03/2026 21:08
Atletas del Equilibrio Ferrol
Atletas del Equilibrio Ferrol
Cedida
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La delegación más joven del atletismo local es la encargada de cerrar este fin de semana el calendario en pista cubierta de este ejercicio. Con las instalaciones de Expourense de nuevo como base de operaciones, hasta tres competiciones autonómicas se disputarán en las jornadas de sábado y del domingo. 

Abrirán el telón los nombres sub 10 y sub 12 del Equilibrio Ferrol, Ferrol Atletismo, Narón y Olympo de As Pontes, todos ellos con presencia en sub 10, sumándose a esta representación el Ría en el cuadro de mayor edad. Al día siguiente, las entidades ferrolanas y la naronesa volverán a contar con sus deportistas en el tartán ourensano, ahora ya para pelear por los títulos en el Campeonato Gallego sub 14.

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